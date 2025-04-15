"Историческая амнезия": Слуцкий высказался об угрозах Каллас
Слуцкий: курс Каллас на русофобию ведет Евросоюз к банкротству
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Курс главы дипломатии евроблока Каи Каллас на русофобию ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству, а ее угрозы об игнорировании празднования 80-летия Победы в РФ вряд ли подействуют на политиков, не страдающих "исторической амнезией", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Курс Каллас на оголтелую русофобию ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству. И это начинают видеть, в том числе в Брюсселе. План главы европейской дипломатии по созданию фонда в размере 40 миллиардов евро для военной поддержки укрохунты потерпел крах и остался лишь в больных фантазиях. Против "военного оброка" выступили Италия, Испания и даже Франция, несмотря на то, что Макрон пытается взять на себя роль нового Наполеона", - написал он в своем Telegram-канале.
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Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.
Депутат отметил, что провал ждут и призывы Каллас по игнорированию празднования 80-летия Великой Победы в России.
"Вряд ли подействуют ее угрозы о "последствиях" на таких независимых национальных лидеров, как президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Милорад Додик и остальных здравомыслящих европейских политиков, не страдающих "исторической амнезией", - отметил Слуцкий.
Он добавил, что последствия будут чреваты для самой Каллас, затягивающей Европу все "глубже в тупик украинского конфликта".
"Ее, как и Зеленского, настигнет самый суровый суд истории. И никакие сборища в Киеве, на которые в фашистском припадке рассылает приглашения укрофюрер, не отнимут Великую Победу у ее истинных наследников", - заключил Слуцкий.
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