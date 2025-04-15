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"Историческая амнезия": Слуцкий высказался об угрозах Каллас - РИА Новости, 15.04.2025
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13:54 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/slutskiy-2011354928.html
"Историческая амнезия": Слуцкий высказался об угрозах Каллас
"Историческая амнезия": Слуцкий высказался об угрозах Каллас - РИА Новости, 15.04.2025
"Историческая амнезия": Слуцкий высказался об угрозах Каллас
Курс главы дипломатии евроблока Каи Каллас на русофобию ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству, а ее угрозы об игнорировании празднования... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:54:00+03:00
2025-04-15T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Курс главы дипломатии евроблока Каи Каллас на русофобию ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству, а ее угрозы об игнорировании празднования 80-летия Победы в РФ вряд ли подействуют на политиков, не страдающих "исторической амнезией", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Курс Каллас на оголтелую русофобию ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству. И это начинают видеть, в том числе в Брюсселе. План главы европейской дипломатии по созданию фонда в размере 40 миллиардов евро для военной поддержки укрохунты потерпел крах и остался лишь в больных фантазиях. Против "военного оброка" выступили Италия, Испания и даже Франция, несмотря на то, что Макрон пытается взять на себя роль нового Наполеона", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. Депутат отметил, что провал ждут и призывы Каллас по игнорированию празднования 80-летия Великой Победы в России. "Вряд ли подействуют ее угрозы о "последствиях" на таких независимых национальных лидеров, как президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Милорад Додик и остальных здравомыслящих европейских политиков, не страдающих "исторической амнезией", - отметил Слуцкий. Он добавил, что последствия будут чреваты для самой Каллас, затягивающей Европу все "глубже в тупик украинского конфликта". "Ее, как и Зеленского, настигнет самый суровый суд истории. И никакие сборища в Киеве, на которые в фашистском припадке рассылает приглашения укрофюрер, не отнимут Великую Победу у ее истинных наследников", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250415/kallas-2011348590.html
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в мире, россия, киев, москва, кайя каллас, леонид слуцкий (политик), александр вучич, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Москва, Кайя Каллас, Леонид Слуцкий (политик), Александр Вучич, Госдума РФ
"Историческая амнезия": Слуцкий высказался об угрозах Каллас

Слуцкий: курс Каллас на русофобию ведет Евросоюз к банкротству

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Курс главы дипломатии евроблока Каи Каллас на русофобию ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству, а ее угрозы об игнорировании празднования 80-летия Победы в РФ вряд ли подействуют на политиков, не страдающих "исторической амнезией", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Курс Каллас на оголтелую русофобию ведет Евросоюз к политическому и экономическому банкротству. И это начинают видеть, в том числе в Брюсселе. План главы европейской дипломатии по созданию фонда в размере 40 миллиардов евро для военной поддержки укрохунты потерпел крах и остался лишь в больных фантазиях. Против "военного оброка" выступили Италия, Испания и даже Франция, несмотря на то, что Макрон пытается взять на себя роль нового Наполеона", - написал он в своем Telegram-канале.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Песков назвал слова Каллас о Дне Победы жесткими
Вчера, 13:19
Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.
Депутат отметил, что провал ждут и призывы Каллас по игнорированию празднования 80-летия Великой Победы в России.
"Вряд ли подействуют ее угрозы о "последствиях" на таких независимых национальных лидеров, как президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Милорад Додик и остальных здравомыслящих европейских политиков, не страдающих "исторической амнезией", - отметил Слуцкий.
Он добавил, что последствия будут чреваты для самой Каллас, затягивающей Европу все "глубже в тупик украинского конфликта".
"Ее, как и Зеленского, настигнет самый суровый суд истории. И никакие сборища в Киеве, на которые в фашистском припадке рассылает приглашения укрофюрер, не отнимут Великую Победу у ее истинных наследников", - заключил Слуцкий.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Володин призвал отдать Каллас под трибунал
Вчера, 08:04
 
В миреРоссияКиевМоскваКайя КалласЛеонид Слуцкий (политик)Александр ВучичГосдума РФ
 
 
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