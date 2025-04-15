https://ria.ru/20250415/slovakiya-2011401983.html

Парламент Словакии отказался от осуждения действий России на Украине

Парламент Словакии отказался от осуждения действий России на Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Парламент Словакии отказался от осуждения действий России на Украине

Парламент Словакии не поддержал предложение прозападной оппозиционной партии Progresívne Slovensko, ("Прогрессивная Словакия") осудить действия России на... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:13:00+03:00

2025-04-15T17:13:00+03:00

2025-04-15T17:13:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 15 апр - РИА Новости. Парламент Словакии не поддержал предложение прозападной оппозиционной партии Progresívne Slovensko, ("Прогрессивная Словакия") осудить действия России на Украине, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Депутаты отвергли резолюцию к третьей годовщине войны на Украине от Progresívne Slovensko", - говорится в сообщении агентства. Оппозиционная партия предлагала осудить действия России на Украине и призвать Москву к немедленной остановке военной операции. Депутаты от Progresívne Slovensko предлагаемой резолюцией также хотели выразить поддержку усилиям Украины стать членом Европейского союза и призвать словацкое правительство к оказанию Киеву всесторонней помощи. Из 142 присутствующих на заседании во вторник депутатов документ поддержали 65, против проголосовали 6 депутатов, воздержались - 71. Для того, чтобы резолюция была принята, за нее должны были проголосовать не менее 76 из 150 депутатов парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250412/pellegrini-2010902289.html

https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html

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