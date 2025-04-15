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Девушке из Канска предъявили обвинение в убийстве детей - РИА Новости, 15.04.2025
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13:37 15.04.2025 (обновлено: 14:06 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sk-2011352030.html
Девушке из Канска предъявили обвинение в убийстве детей
Девушке из Канска предъявили обвинение в убийстве детей - РИА Новости, 15.04.2025
Девушке из Канска предъявили обвинение в убийстве детей
Следователи предъявили жительнице красноярского Канска обвинение в убийстве троих ее детей, она рассказала, что дочь задушила, а сыновей зарубила топором,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:37:00+03:00
2025-04-15T14:06:00+03:00
происшествия
канск
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КРАСНОЯРСК, 15 апр – РИА Новости. Следователи предъявили жительнице красноярского Канска обвинение в убийстве троих ее детей, она рассказала, что дочь задушила, а сыновей зарубила топором, сообщает региональный главк СК РФ."Следователями… предъявлено обвинение 29-летней жительнице города Канска... На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором", - говорится в сообщении.Фигурантка помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.В понедельник региональный СК сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, который был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения".В ходе допросов родственников, по данным регионального СК, стало известно, что около трех недель назад женщина стала периодически уходить из дома в неизвестном направлении, в том числе ночью. Свои уходы она объясняла необходимостью погулять из-за усталости.Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html
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происшествия, канск
Происшествия, Канск
Девушке из Канска предъявили обвинение в убийстве детей

СК: девушке из Канска предъявили обвинение в убийстве троих детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 15 апр – РИА Новости. Следователи предъявили жительнице красноярского Канска обвинение в убийстве троих ее детей, она рассказала, что дочь задушила, а сыновей зарубила топором, сообщает региональный главк СК РФ.
"Следователями… предъявлено обвинение 29-летней жительнице города Канска... На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором", - говорится в сообщении.
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Фигурантка помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
В понедельник региональный СК сообщил, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, который был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения".
В ходе допросов родственников, по данным регионального СК, стало известно, что около трех недель назад женщина стала периодически уходить из дома в неизвестном направлении, в том числе ночью. Свои уходы она объясняла необходимостью погулять из-за усталости.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
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