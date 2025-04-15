https://ria.ru/20250415/sk-2011335096.html

Убитый в Москве мужчина угрожал дочери ножом, сообщили в СК

Убитый в Москве мужчина угрожал дочери ножом, сообщили в СК - РИА Новости, 15.04.2025

Убитый в Москве мужчина угрожал дочери ножом, сообщили в СК

Мужчина, убитый дочерью-подростком в Москве, во время ссоры с детьми несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери, сообщила представитель... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:13:00+03:00

2025-04-15T12:13:00+03:00

2025-04-15T14:32:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мужчина, убитый дочерью-подростком в Москве, во время ссоры с детьми несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери, сообщила представитель пресс-службы столичного главка СК Регина Ильясова."По версии следствия, 15 апреля 2025 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в Москве, вступил в конфликт с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи", — сказала она.От полученного повреждения мужчина погиб на месте происшествия.Следователи осмотрели квартиру и изъяли орудие преступления. Сотрудники ведомства допрашивают дочерей убитого.По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. При этом семья не состояла на учете.Тело погибшего нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово.

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011334677.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы