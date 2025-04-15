Убитый в Москве мужчина угрожал дочери ножом, сообщили в СК
СК: убитый в Москве мужчина во время ссоры угрожал старшей дочери ножом
© Фото : прокуратура МосквыКвартира жилого дома на юго-западе Москвы, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
Квартира жилого дома на юго-западе Москвы, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мужчина, убитый дочерью-подростком в Москве, во время ссоры с детьми несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери, сообщила представитель пресс-службы столичного главка СК Регина Ильясова.
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"По версии следствия, 15 апреля 2025 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в Москве, вступил в конфликт с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи", — сказала она.
От полученного повреждения мужчина погиб на месте происшествия.
Следователи осмотрели квартиру и изъяли орудие преступления. Сотрудники ведомства допрашивают дочерей убитого.
По предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. При этом семья не состояла на учете.
Тело погибшего нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово.