https://ria.ru/20250415/sk-2011285592.html
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек - РИА Новости, 15.04.2025
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек
Следственные органы в Кемерово подали повторное ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, державших в рабстве девять человек на протяжении 13 лет, РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:39:00+03:00
2025-04-15T07:39:00+03:00
2025-04-15T18:36:00+03:00
происшествия
россия
новокузнецк
кемерово
александр бастрыкин
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КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Следственные органы в Кемерово подали повторное ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, державших в рабстве девять человек на протяжении 13 лет, после отказа Новокузнецкого суда, также следователи выявили новые эпизоды преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В ходе предварительного расследования в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном лишении свободы людей и использовании рабского труда, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов. В зависимости от роли каждого они также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), трех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г, ж, з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Уголовные дела соединены с ранее возбужденным уголовным делом", - говорится в сообщении. С учетом выявления новых эпизодов, а также по поручению председателя СК России следователем регионального СУСК в Центральный районный суд города Кемерово направлено повторное ходатайство о заключении обвиняемых под стражу, отметили в ведомстве. Ранее суд в Новокузнецке отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте троих жителей города, избрав им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение главе регионального управления ведомства "принять все предусмотренные законом меры" по обжалованию этого решения. Как сообщили в ведомстве 11 апреля, по данным следствия, с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной женщине удалось бежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
https://ria.ru/20250413/sk-2011031109.html
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происшествия, россия, новокузнецк, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемерово, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек
СК в Кемерово вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек