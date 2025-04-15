https://ria.ru/20250415/sk-2011285592.html

СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек

СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек - РИА Новости, 15.04.2025

СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек

Следственные органы в Кемерово подали повторное ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, державших в рабстве девять человек на протяжении 13 лет, РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:39:00+03:00

2025-04-15T07:39:00+03:00

2025-04-15T18:36:00+03:00

происшествия

россия

новокузнецк

кемерово

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Следственные органы в Кемерово подали повторное ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, державших в рабстве девять человек на протяжении 13 лет, после отказа Новокузнецкого суда, также следователи выявили новые эпизоды преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В ходе предварительного расследования в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном лишении свободы людей и использовании рабского труда, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов. В зависимости от роли каждого они также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), трех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г, ж, з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Уголовные дела соединены с ранее возбужденным уголовным делом", - говорится в сообщении. С учетом выявления новых эпизодов, а также по поручению председателя СК России следователем регионального СУСК в Центральный районный суд города Кемерово направлено повторное ходатайство о заключении обвиняемых под стражу, отметили в ведомстве. Ранее суд в Новокузнецке отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте троих жителей города, избрав им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение главе регионального управления ведомства "принять все предусмотренные законом меры" по обжалованию этого решения. Как сообщили в ведомстве 11 апреля, по данным следствия, с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной женщине удалось бежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.

https://ria.ru/20250413/sk-2011031109.html

https://ria.ru/20250409/jakutija-2010141672.html

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происшествия, россия, новокузнецк, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)