Рейтинг@Mail.ru
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 15.04.2025 (обновлено: 18:36 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sk-2011285592.html
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек - РИА Новости, 15.04.2025
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек
Следственные органы в Кемерово подали повторное ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, державших в рабстве девять человек на протяжении 13 лет, РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:39:00+03:00
2025-04-15T18:36:00+03:00
происшествия
россия
новокузнецк
кемерово
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Следственные органы в Кемерово подали повторное ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, державших в рабстве девять человек на протяжении 13 лет, после отказа Новокузнецкого суда, также следователи выявили новые эпизоды преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В ходе предварительного расследования в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном лишении свободы людей и использовании рабского труда, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов. В зависимости от роли каждого они также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), трех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г, ж, з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Уголовные дела соединены с ранее возбужденным уголовным делом", - говорится в сообщении. С учетом выявления новых эпизодов, а также по поручению председателя СК России следователем регионального СУСК в Центральный районный суд города Кемерово направлено повторное ходатайство о заключении обвиняемых под стражу, отметили в ведомстве. Ранее суд в Новокузнецке отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте троих жителей города, избрав им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение главе регионального управления ведомства "принять все предусмотренные законом меры" по обжалованию этого решения. Как сообщили в ведомстве 11 апреля, по данным следствия, с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной женщине удалось бежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
https://ria.ru/20250413/sk-2011031109.html
https://ria.ru/20250409/jakutija-2010141672.html
россия
новокузнецк
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новокузнецк, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемерово, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СК вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек

СК в Кемерово вновь просит арестовать мужчин, державших в рабстве девять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Следственные органы в Кемерово подали повторное ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, державших в рабстве девять человек на протяжении 13 лет, после отказа Новокузнецкого суда, также следователи выявили новые эпизоды преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В ходе предварительного расследования в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном лишении свободы людей и использовании рабского труда, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов. В зависимости от роли каждого они также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), трех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктами "а, в, г, ж, з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Уголовные дела соединены с ранее возбужденным уголовным делом", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СК начал проверку после публикации видео осужденным за убийство девушки
13 апреля, 18:33
С учетом выявления новых эпизодов, а также по поручению председателя СК России следователем регионального СУСК в Центральный районный суд города Кемерово направлено повторное ходатайство о заключении обвиняемых под стражу, отметили в ведомстве.
Ранее суд в Новокузнецке отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте троих жителей города, избрав им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение главе регионального управления ведомства "принять все предусмотренные законом меры" по обжалованию этого решения.
Как сообщили в ведомстве 11 апреля, по данным следствия, с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной женщине удалось бежать и рассказать знакомым о произошедшем.
Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие.
По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
Следственные действия по делу об использовании рабского труда в якутском селе Кюндядя Нюрбинского района - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда
9 апреля, 04:06
 
ПроисшествияРоссияНовокузнецкКемеровоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала