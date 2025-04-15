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Пентагон оценил возможность сокращения американского присутствия в Сирии
Пентагон оценил возможность сокращения американского присутствия в Сирии - РИА Новости, 15.04.2025
Пентагон оценил возможность сокращения американского присутствия в Сирии
Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:47:00+03:00
2025-04-15T23:47:00+03:00
2025-04-15T23:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей."Министерство обороны регулярно перераспределяет силы в зависимости от оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств. Эти передислокации демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной политики США и способность США к развертыванию по всему миру в кратчайшие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы безопасности", - заявили РИА Новости в военном ведомстве США в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Пентагон планирует сократить присутствие в Сирии.Телеканал CBS News сообщил во вторник о том, что Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии, выведя часть состава в 2000 человек и сосредоточив оставшиеся войска на меньшем количестве баз в стране.
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сша, министерство обороны сша, сирия, в мире
США, Министерство обороны США, Сирия, В мире
Пентагон оценил возможность сокращения американского присутствия в Сирии
Пентагон: США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей