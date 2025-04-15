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Сийярто прокомментировал исключение Рогана из санкционного списка США
Сийярто прокомментировал исключение Рогана из санкционного списка США - РИА Новости, 15.04.2025
Сийярто прокомментировал исключение Рогана из санкционного списка США
Глава кабинета премьер-министра Венгрии Антал Роган был внесен предыдущей администрацией США в санкционный список из мести, однако сейчас в стране дует "другой... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:44:00+03:00
2025-04-15T23:44:00+03:00
2025-04-15T23:44:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Глава кабинета премьер-министра Венгрии Антал Роган был внесен предыдущей администрацией США в санкционный список из мести, однако сейчас в стране дует "другой ветер", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Американский минфин во вторник сообщил о снятии с Рогана санкций, которые были введены в январе администрацией экс-президента США Джо Байдена, Рогана обвиняли в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. "Включение моего коллеги министра Антала Рогана в санкционный список, очевидно, было политической местью со стороны посла (США Дэвида Прессмана - ред.), в отчаянии покидавшего Будапешт. Что ж, то, что в Вашингтоне дуют другие ветры, наглядно доказывает тот факт, что министерство финансов США объявило об исключении Антала Рогана из санкционного списка", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, венгрия, будапешт, петер сийярто, джо байден
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Джо Байден
Сийярто прокомментировал исключение Рогана из санкционного списка США
Сийярто назвал включение Рогана в санкционный список США политической местью