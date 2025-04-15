https://ria.ru/20250415/shvejtsarija-2011434039.html

Сенат Швейцарии поддержал создание компенсационной комиссии для Украины

Сенат Швейцарии поддержал создание компенсационной комиссии для Украины - РИА Новости, 15.04.2025

Сенат Швейцарии поддержал создание компенсационной комиссии для Украины

Комиссия по иностранным делам Сената Швейцарии (CPE-E) поддержала участие Берна в международном механизме предоставления Украине замороженных российских активов РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:55:00+03:00

2025-04-15T18:55:00+03:00

2025-04-15T18:55:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 15 апр - РИА Новости. Комиссия по иностранным делам Сената Швейцарии (CPE-E) поддержала участие Берна в международном механизме предоставления Украине замороженных российских активов в качестве компенсации, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. "Комиссия рассмотрела приоритеты Федерального совета (правительства - ред.) в отношении участия в переговорах по созданию компенсационной комиссии для Украины. CPE-E поддерживает указанный мандат 8 голосами против 1 при 1 воздержавшемся и считает важным, чтобы Швейцария участвовала в создании этого международного механизма", - сказано в документе. Реестр для подсчета ущерба от конфликта на Украине, начавший работу в Гааге 17 июля 2023 года, в апреле 2024 года официально открылся для приема заявлений. Официальная церемония прошла в ходе международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, которую организовали Нидерланды совместно с Еврокомиссией и Украиной. По замыслу организаторов, реестр, к которому присоединились 43 страны, является первым компонентом будущей схемы для принуждения России возмещения ущерба Украине. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250208/posol-1998182357.html

https://ria.ru/20250317/shvejtsarija-2005541047.html

https://ria.ru/20250401/aktivy-2008584104.html

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россия, украина, берн (кантон), сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия, швейцария, в мире