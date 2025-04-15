https://ria.ru/20250415/shtraf-2011447138.html

Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии

Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.04.2025

Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии

Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC (Ивану Алексееву)*,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:46:00+03:00

2025-04-15T19:46:00+03:00

2025-04-15T19:46:00+03:00

происшествия

россия

москва

noize mc (иван алексеев)

московский городской суд

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC (Ивану Алексееву)*, сообщили РИА Новости в суде. Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. "Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы о назначении Алексееву Ивану Александровичу* административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", - рассказали в суде.Как следует из материалов дела, в ходе мониторинга в сети Интернет сотрудник МВД обнаружил в Telegram-канале "Readovka" пост рэпера Noize MC*, где он разместил картинку против российской армии. На рэпера был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию деятельности вооруженных сил Российской Федерации). В ходе судебного заседания в первой инстанции представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу. Он указывал, что артист "не распространял данный информационный пост в сети Интернет, и к Telegram-каналу "Readovka" отношения не имеет". Тем не менее, Басманный суд Москвы оштрафовал рэпера на 50 тысяч рублей. Его юрист подал апелляционную жалобу на решение.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html

https://ria.ru/20250403/noize-2009142685.html

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происшествия, россия, москва, noize mc (иван алексеев), московский городской суд