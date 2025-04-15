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Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.04.2025
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19:46 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/shtraf-2011447138.html
Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии
Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.04.2025
Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии
Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC (Ивану Алексееву)*,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:46:00+03:00
2025-04-15T19:46:00+03:00
происшествия
россия
москва
noize mc (иван алексеев)
московский городской суд
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC (Ивану Алексееву)*, сообщили РИА Новости в суде. Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. &quot;Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы о назначении Алексееву Ивану Александровичу* административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения&quot;, - рассказали в суде.Как следует из материалов дела, в ходе мониторинга в сети Интернет сотрудник МВД обнаружил в Telegram-канале "Readovka" пост рэпера Noize MC*, где он разместил картинку против российской армии. На рэпера был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию деятельности вооруженных сил Российской Федерации). В ходе судебного заседания в первой инстанции представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу. Он указывал, что артист "не распространял данный информационный пост в сети Интернет, и к Telegram-каналу "Readovka" отношения не имеет". Тем не менее, Басманный суд Москвы оштрафовал рэпера на 50 тысяч рублей. Его юрист подал апелляционную жалобу на решение.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html
https://ria.ru/20250403/noize-2009142685.html
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происшествия, россия, москва, noize mc (иван алексеев), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Noize MC (Иван Алексеев), Московский городской суд
Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии

Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей для Noize MC за дискредитацию армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC (Ивану Алексееву)*, сообщили РИА Новости в суде.
Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
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"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы о назначении Алексееву Ивану Александровичу* административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", - рассказали в суде.

Как следует из материалов дела, в ходе мониторинга в сети Интернет сотрудник МВД обнаружил в Telegram-канале "Readovka" пост рэпера Noize MC*, где он разместил картинку против российской армии. На рэпера был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию деятельности вооруженных сил Российской Федерации).
В ходе судебного заседания в первой инстанции представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу. Он указывал, что артист "не распространял данный информационный пост в сети Интернет, и к Telegram-каналу "Readovka" отношения не имеет".
Тем не менее, Басманный суд Москвы оштрафовал рэпера на 50 тысяч рублей. Его юрист подал апелляционную жалобу на решение.
* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
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ПроисшествияРоссияМоскваNoize MC (Иван Алексеев)Московский городской суд
 
 
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