Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии
Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей для Noize MC за дискредитацию армии
Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC (Ивану Алексееву)*, сообщили РИА Новости в суде.
Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
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"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы о назначении Алексееву Ивану Александровичу* административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", - рассказали в суде.
Как следует из материалов дела, в ходе мониторинга в сети Интернет сотрудник МВД обнаружил в Telegram-канале "Readovka" пост рэпера Noize MC*, где он разместил картинку против российской армии. На рэпера был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию деятельности вооруженных сил Российской Федерации).
В ходе судебного заседания в первой инстанции представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу. Он указывал, что артист "не распространял данный информационный пост в сети Интернет, и к Telegram-каналу "Readovka" отношения не имеет".
Тем не менее, Басманный суд Москвы оштрафовал рэпера на 50 тысяч рублей. Его юрист подал апелляционную жалобу на решение.
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