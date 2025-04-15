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Священник поддержал увеличение штрафов за мат - РИА Новости, 15.04.2025
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Религия
 
05:20 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/shtraf-2011279700.html
Священник поддержал увеличение штрафов за мат
Священник поддержал увеличение штрафов за мат - РИА Новости, 15.04.2025
Священник поддержал увеличение штрафов за мат
Нужно увеличить штрафы за мат в интернете и общественных местах, сейчас они не соответствуют общественной опасности этого явления, ведь матерщина - форма... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:20:00+03:00
2025-04-15T05:20:00+03:00
религия
россия
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нужно увеличить штрафы за мат в интернете и общественных местах, сейчас они не соответствуют общественной опасности этого явления, ведь матерщина - форма психологической зависимости, а также серьезный грех, в Церкви за него могут на время отлучить от Причастия, заявил РИА Новости клирик Глазовской епархии РПЦ, председатель межрегионального общественного движения "Православный родительский комитет", основатель движения в защиту русского языка "Доброслово" священник Вячеслав Клюев. Ранее в апреле депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил журналистам о планах вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ инициативу о увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах, интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий. Уточняется, что речь идет об увеличении штрафов до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц. Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику. В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 "Мелкое хулиганство". Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей. "Нынешние штрафы - устаревшая норма, она неадекватна распространённости, массовости, общественной вредности и даже опасности матерщины. Поэтому, во-первых, целесообразно отделить сквернословие от мелкого хулиганства, сделав его самостоятельным правонарушением, а во-вторых, повысить за него размер штрафа. Значительно более высокие штрафы за матерщину есть и в других странах мира", - сказал РИА Новости отец Вячеслав Клюев. По его словам, нужно понимать, что "вдруг" ситуация с использованием мата в речи не поменяется, так как штрафы - только часть мер. "Другая часть - информационная, просветительская, чтобы люди разных возрастов приходили к решению: "я не сквернословлю" и избавлялись от этой привычки. Нужны примеры, чтобы спортсмены, воины, лидеры в профессиях, отраслях, медийные лица, которые не матерятся, рассказывали, что без этого можно обойтись и быть успешным. Давайте дадим в СМИ слово учёным, психологам, священникам, которые расскажут, как это явление духовно и психологически опасно для человека", - призвал священник. Он подчеркнул, что постоянное использование ненормативной лексики - это психологическая зависимость, такая же сильная, как алкоголизм и наркомания, только не сопровождается "химией". "Вредная привычка - это зависимое поведение, своеобразное лишение выбора, свободы. Люди хотят быть свободными, и когда им рассказываешь, что (привычка материться - ред.) это добровольное рабство, многие начинают задумываться", - добавил Клюев. С духовной точки зрения, продолжил священник, матерщина - серьезный грех, от которого могут и отлучить от Причастия. "Одно из распространённых заблуждений, что это такой "терпимый грешок". Если мы обратимся к традиции Церкви, как относились к этому святые отцы, какие рекомендации существуют, то в некоторый случаях за матерщину священники могут и должны на время отлучать от Причастия. Грехи слова - серьёзные грехи, которые сильно повреждают душу, мешают духовной жизни. И через какое-то время человек, пускающий в свою душу, в свою жизнь эту скверну, неизбежно сталкивается с последствиями нарушения духовных законов", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250219/tkachev-2000203227.html
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россия, госдума рф, русская православная церковь
Религия, Россия, Госдума РФ, Русская православная церковь
Священник поддержал увеличение штрафов за мат

Священник Клюев: штрафы за мат нужно увеличить

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПоставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве
Поставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Поставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нужно увеличить штрафы за мат в интернете и общественных местах, сейчас они не соответствуют общественной опасности этого явления, ведь матерщина - форма психологической зависимости, а также серьезный грех, в Церкви за него могут на время отлучить от Причастия, заявил РИА Новости клирик Глазовской епархии РПЦ, председатель межрегионального общественного движения "Православный родительский комитет", основатель движения в защиту русского языка "Доброслово" священник Вячеслав Клюев.
Ранее в апреле депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил журналистам о планах вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ инициативу о увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах, интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий. Уточняется, что речь идет об увеличении штрафов до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц. Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику. В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 "Мелкое хулиганство". Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.
Протоиерей Андрей Ткачев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Священник Ткачев назвал мат одной из серьезнейших болезней русского народа
19 февраля, 07:00
"Нынешние штрафы - устаревшая норма, она неадекватна распространённости, массовости, общественной вредности и даже опасности матерщины. Поэтому, во-первых, целесообразно отделить сквернословие от мелкого хулиганства, сделав его самостоятельным правонарушением, а во-вторых, повысить за него размер штрафа. Значительно более высокие штрафы за матерщину есть и в других странах мира", - сказал РИА Новости отец Вячеслав Клюев.
По его словам, нужно понимать, что "вдруг" ситуация с использованием мата в речи не поменяется, так как штрафы - только часть мер. "Другая часть - информационная, просветительская, чтобы люди разных возрастов приходили к решению: "я не сквернословлю" и избавлялись от этой привычки. Нужны примеры, чтобы спортсмены, воины, лидеры в профессиях, отраслях, медийные лица, которые не матерятся, рассказывали, что без этого можно обойтись и быть успешным. Давайте дадим в СМИ слово учёным, психологам, священникам, которые расскажут, как это явление духовно и психологически опасно для человека", - призвал священник.
Он подчеркнул, что постоянное использование ненормативной лексики - это психологическая зависимость, такая же сильная, как алкоголизм и наркомания, только не сопровождается "химией". "Вредная привычка - это зависимое поведение, своеобразное лишение выбора, свободы. Люди хотят быть свободными, и когда им рассказываешь, что (привычка материться - ред.) это добровольное рабство, многие начинают задумываться", - добавил Клюев.
С духовной точки зрения, продолжил священник, матерщина - серьезный грех, от которого могут и отлучить от Причастия. "Одно из распространённых заблуждений, что это такой "терпимый грешок". Если мы обратимся к традиции Церкви, как относились к этому святые отцы, какие рекомендации существуют, то в некоторый случаях за матерщину священники могут и должны на время отлучать от Причастия. Грехи слова - серьёзные грехи, которые сильно повреждают душу, мешают духовной жизни. И через какое-то время человек, пускающий в свою душу, в свою жизнь эту скверну, неизбежно сталкивается с последствиями нарушения духовных законов", - заключил собеседник агентства.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Привычка сквернословить мешает людям молиться, заявил священник
21 февраля, 12:04
 
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