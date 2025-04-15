https://ria.ru/20250415/shimer-2011297542.html

Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине

Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине

Эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:47:00+03:00

2025-04-15T09:47:00+03:00

2025-04-15T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда как новый президент Дональд Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Киеву, поделился своим мнением в газете the Guardian бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер. В конце декабря бывший госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. Как пишет Шимер в колонке для британской газеты Guardian, Украина продолжает истощать свои запасы американских боеприпасов, а пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов скоро будет исчерпан. Он отмечает, что за время своего второго срока Трамп пока не одобрил ни одного пакета помощи Украине. По мнению автора статьи, даже если президент США изменит свой курс, доступной суммы недостаточно для сохранения поддержки Украины в течение продолжительного периода. Для этого конгрессу необходимо будет одобрить дополнительное финансирование для Украины, чего не произойдет, пока Республиканская партия контролирует обе палаты и Белый дом, резюмирует Шимер. "Как следствие, эпоха военной помощи США Украине подходит к концу", - пишет Шимер. Он также выступил с призывом к европейским странам оказать помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278236.html

https://ria.ru/20250414/konflikt-2011261559.html

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