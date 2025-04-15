Рейтинг@Mail.ru
Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 15.04.2025 (обновлено: 09:54 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/shimer-2011297542.html
Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине
Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине
Эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:47:00+03:00
2025-04-15T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920449_0:240:3216:2048_1920x0_80_0_0_6b2786c5d6c99378706c605ced7ea31d.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда как новый президент Дональд Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Киеву, поделился своим мнением в газете the Guardian бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер. В конце декабря бывший госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. Как пишет Шимер в колонке для британской газеты Guardian, Украина продолжает истощать свои запасы американских боеприпасов, а пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов скоро будет исчерпан. Он отмечает, что за время своего второго срока Трамп пока не одобрил ни одного пакета помощи Украине. По мнению автора статьи, даже если президент США изменит свой курс, доступной суммы недостаточно для сохранения поддержки Украины в течение продолжительного периода. Для этого конгрессу необходимо будет одобрить дополнительное финансирование для Украины, чего не произойдет, пока Республиканская партия контролирует обе палаты и Белый дом, резюмирует Шимер. "Как следствие, эпоха военной помощи США Украине подходит к концу", - пишет Шимер. Он также выступил с призывом к европейским странам оказать помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278236.html
https://ria.ru/20250414/konflikt-2011261559.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87bc76d721c0e7b6b9869803bfd8ee46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен
Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине

Шимер: эпоха военной помощи США Украине подходит к концу

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда как новый президент Дональд Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Киеву, поделился своим мнением в газете the Guardian бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер.
В конце декабря бывший госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного"
Вчера, 04:53
Как пишет Шимер в колонке для британской газеты Guardian, Украина продолжает истощать свои запасы американских боеприпасов, а пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов скоро будет исчерпан. Он отмечает, что за время своего второго срока Трамп пока не одобрил ни одного пакета помощи Украине. По мнению автора статьи, даже если президент США изменит свой курс, доступной суммы недостаточно для сохранения поддержки Украины в течение продолжительного периода. Для этого конгрессу необходимо будет одобрить дополнительное финансирование для Украины, чего не произойдет, пока Республиканская партия контролирует обе палаты и Белый дом, резюмирует Шимер.
"Как следствие, эпоха военной помощи США Украине подходит к концу", - пишет Шимер.
Он также выступил с призывом к европейским странам оказать помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
На Западе увидели тревожный знак в словах Трампа о Зеленском
14 апреля, 23:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала