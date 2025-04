https://ria.ru/20250415/shepard-2011386810.html

В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос

В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос - РИА Новости, 15.04.2025

В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос

Зарубежные СМИ и пользователи соцсети X и Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) прокомментировали полет... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:12:00+03:00

2025-04-15T16:12:00+03:00

2025-04-15T17:55:00+03:00

наука

космос - риа наука

россия

кэти перри (хадсон)

джефф безос

опра уинфри

blue origin

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011351387_42:0:1183:642_1920x0_80_0_0_2c4ba6e3113e7a358c8d0f11217c270a.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Зарубежные СМИ и пользователи соцсети X и Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) прокомментировали полет суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого включал только женщин, в том числе певицу Кэти Перри, критикуя длительность полета и "драматичную" Перри. В понедельник космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоял из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес. Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн. Перри после полета заявила, что определенно напишет песню о пережитом при полете в космос. В официальном профиле Перри в соцсети Instagram* пользователи оставили немало негативных комментариев под видео полета певицы. Многие назвали сам полет тратой денег и времени, а также указали на вред планете. Некоторые упрекнули певицу в том, что она заняла место того, "кто хотел бы стать космонавтом". "В этом не было ничего исторического или смелого. Просто трата времени, денег и ресурсов", - написал один пользователь под видео певицы. Пользователи соцсети также подчеркнули, что сам полет был организован в неподходящее время, "когда идут войны, миллионы голодают на планете". Британская газета Daily Mail называет Пэрри "драматичной" и также приводит негативные комментарии разных пользователей соцсети X в адрес певицы. Многие пользователи раскритиковали длительность полета, отмечая, что Пэрри была в космосе "одну секунду". В официальном профиле американской сети ресторанов Wendy's также прокомментировали участие Перри в полете корабля. В ответ на публикацию с фото Перри и новостью о том, что она вернулась из космоса, сеть ресторанов попросила вернуть ее назад. Комментируя фотографию, на которой певица после прилета корабля целует землю, профиль написал: "Я поцеловала землю и мне понравилось". Издание New York Post подчеркнуло, что этот комментарий Wendy's отсылает к песне Кэти Перри "I Kissed a Girl" ("Я поцеловала девушку") 2008 года. Газета Daily Beast также осветила полет корабля New Shepard, уделив большее внимание невесте миллиардера Безоса Лорен Санчес. Издание назвало ее "Марией-Антуанеттой" в космосе, назвав сам полет маскарадом для миллиардеров. Издание также высказалось про участие Пэрри в полете, заявив, что ее карьера в музыке "долго и медленно угасает". По словам Daily Beast, Пэрри "явно надеялась", что полет может перезапустить ее имидж в глазах общественности. Комментируя полет New Shepard, в космос, британская газета Telegraph задалась вопросом, зачем такие зрители, как, например, американская телеведущая Опра Уинфри или звезды из реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Крис Дженнер и Хлои Кардашьян, присутствовали при запуске космического корабля. "Зачем они (операторы - ред.) показывали Крис Дженнер и Хлои Кардашьян, будто они - Алан Ширер и Майка Ричардс (английские футболисты - ред.) в ракетостроении?" - задается вопросом автор статьи газеты. Автор материала также подвел итог, что теперь после полета New Shepard общественность задалась вопросом, "в чем был смысл этого всего".* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250414/kosmos-2011261982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, кэти перри (хадсон), джефф безос, опра уинфри, blue origin, наса