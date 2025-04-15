https://ria.ru/20250415/shepard-2011386810.html
В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос
В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос - РИА Новости, 15.04.2025
В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос
Зарубежные СМИ и пользователи соцсети X и Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) прокомментировали полет... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:12:00+03:00
2025-04-15T16:12:00+03:00
2025-04-15T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Зарубежные СМИ и пользователи соцсети X и Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) прокомментировали полет суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого включал только женщин, в том числе певицу Кэти Перри, критикуя длительность полета и "драматичную" Перри. В понедельник космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоял из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес. Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн. Перри после полета заявила, что определенно напишет песню о пережитом при полете в космос. В официальном профиле Перри в соцсети Instagram* пользователи оставили немало негативных комментариев под видео полета певицы. Многие назвали сам полет тратой денег и времени, а также указали на вред планете. Некоторые упрекнули певицу в том, что она заняла место того, "кто хотел бы стать космонавтом". "В этом не было ничего исторического или смелого. Просто трата времени, денег и ресурсов", - написал один пользователь под видео певицы. Пользователи соцсети также подчеркнули, что сам полет был организован в неподходящее время, "когда идут войны, миллионы голодают на планете". Британская газета Daily Mail называет Пэрри "драматичной" и также приводит негативные комментарии разных пользователей соцсети X в адрес певицы. Многие пользователи раскритиковали длительность полета, отмечая, что Пэрри была в космосе "одну секунду". В официальном профиле американской сети ресторанов Wendy's также прокомментировали участие Перри в полете корабля. В ответ на публикацию с фото Перри и новостью о том, что она вернулась из космоса, сеть ресторанов попросила вернуть ее назад. Комментируя фотографию, на которой певица после прилета корабля целует землю, профиль написал: "Я поцеловала землю и мне понравилось". Издание New York Post подчеркнуло, что этот комментарий Wendy's отсылает к песне Кэти Перри "I Kissed a Girl" ("Я поцеловала девушку") 2008 года. Газета Daily Beast также осветила полет корабля New Shepard, уделив большее внимание невесте миллиардера Безоса Лорен Санчес. Издание назвало ее "Марией-Антуанеттой" в космосе, назвав сам полет маскарадом для миллиардеров. Издание также высказалось про участие Пэрри в полете, заявив, что ее карьера в музыке "долго и медленно угасает". По словам Daily Beast, Пэрри "явно надеялась", что полет может перезапустить ее имидж в глазах общественности. Комментируя полет New Shepard, в космос, британская газета Telegraph задалась вопросом, зачем такие зрители, как, например, американская телеведущая Опра Уинфри или звезды из реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Крис Дженнер и Хлои Кардашьян, присутствовали при запуске космического корабля. "Зачем они (операторы - ред.) показывали Крис Дженнер и Хлои Кардашьян, будто они - Алан Ширер и Майка Ричардс (английские футболисты - ред.) в ракетостроении?" - задается вопросом автор статьи газеты. Автор материала также подвел итог, что теперь после полета New Shepard общественность задалась вопросом, "в чем был смысл этого всего".* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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космос - риа наука, россия, кэти перри (хадсон), джефф безос, опра уинфри, blue origin, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Кэти Перри (Хадсон), Джефф Безос, Опра Уинфри, Blue Origin, НАСА
В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос
Daily Mail раскритиковала полет корабля New Shepard c Кэти Перри на борту
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Зарубежные СМИ и пользователи соцсети X и Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) прокомментировали полет суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого включал только женщин, в том числе певицу Кэти Перри, критикуя длительность полета и "драматичную" Перри.
В понедельник космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin
провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоял из женщин, включая певицу Кэти Перри
и невесту миллиардера Лорен Санчес. Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление. Помимо Перри и Санчес, в состав экипажа вошли бывшая сотрудница НАСА
Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн. Перри после полета заявила, что определенно напишет песню о пережитом при полете в космос.
В официальном профиле Перри в соцсети Instagram* пользователи оставили немало негативных комментариев под видео полета певицы. Многие назвали сам полет тратой денег и времени, а также указали на вред планете. Некоторые упрекнули певицу в том, что она заняла место того, "кто хотел бы стать космонавтом".
"В этом не было ничего исторического или смелого. Просто трата времени, денег и ресурсов", - написал один пользователь под видео певицы.
Пользователи соцсети также подчеркнули, что сам полет был организован в неподходящее время, "когда идут войны, миллионы голодают на планете".
Британская газета Daily Mail называет Пэрри "драматичной" и также приводит негативные комментарии разных пользователей соцсети X в адрес певицы. Многие пользователи раскритиковали длительность полета, отмечая, что Пэрри была в космосе "одну секунду".
В официальном профиле американской сети ресторанов Wendy's также прокомментировали участие Перри в полете корабля. В ответ на публикацию с фото Перри и новостью о том, что она вернулась из космоса, сеть ресторанов попросила вернуть ее назад. Комментируя фотографию, на которой певица после прилета корабля целует землю, профиль написал: "Я поцеловала землю и мне понравилось". Издание New York Post подчеркнуло, что этот комментарий Wendy's отсылает к песне Кэти Перри "I Kissed a Girl" ("Я поцеловала девушку") 2008 года.
Газета Daily Beast также осветила полет корабля New Shepard, уделив большее внимание невесте миллиардера Безоса Лорен Санчес. Издание назвало ее "Марией-Антуанеттой" в космосе, назвав сам полет маскарадом для миллиардеров. Издание также высказалось про участие Пэрри в полете, заявив, что ее карьера в музыке "долго и медленно угасает". По словам Daily Beast, Пэрри "явно надеялась", что полет может перезапустить ее имидж в глазах общественности.
Комментируя полет New Shepard, в космос, британская газета Telegraph задалась вопросом, зачем такие зрители, как, например, американская телеведущая Опра Уинфри
или звезды из реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Крис Дженнер и Хлои Кардашьян, присутствовали при запуске космического корабля.
"Зачем они (операторы - ред.) показывали Крис Дженнер и Хлои Кардашьян, будто они - Алан Ширер
и Майка Ричардс
(английские футболисты - ред.) в ракетостроении?" - задается вопросом автор статьи газеты.
Автор материала также подвел итог, что теперь после полета New Shepard общественность задалась вопросом, "в чем был смысл этого всего".
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская