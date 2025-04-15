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Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту*
Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту* - РИА Новости, 15.04.2025
Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту*
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту* (внесен в РФ в перечень террористов и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:32:00+03:00
2025-04-15T11:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденному на 5,5 лет по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Самарского областного суда от 27 декабря 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.Самарский областной суд приговорил Шарлота* к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Защита Шарлота* настаивала на его оправдании. Приговор Самарского областного суда обжаловали прокурор и защита осужденного.Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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нижний новгород, происшествия, россия, эдуард шарлот
Нижний Новгород, Шоубиз, Происшествия, Россия, Эдуард Шарлот
Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту*
Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту* за реабилитацию нацизма
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденному на 5,5 лет по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Самарского областного суда от 27 декабря 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Самарский областной суд приговорил Шарлота
* к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Защита Шарлота* настаивала на его оправдании. Приговор Самарского областного суда обжаловали прокурор и защита осужденного.
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов