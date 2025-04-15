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Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет - РИА Новости, 15.04.2025
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14:20 15.04.2025 (обновлено: 14:29 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/shakhtery-2011361472.html
Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет
Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет - РИА Новости, 15.04.2025
Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет
Связи с горняками, которые остались под завалами в шахте в Ростовской области, нет, но в забой поступает воздух, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:20:00+03:00
2025-04-15T14:29:00+03:00
происшествия
ростовская область
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Связи с горняками, которые остались под завалами в шахте в Ростовской области, нет, но в забой поступает воздух, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которые были подняты на поверхность; еще двое горняков, предположительно, остались под завалами. По данным областного главка МЧС, обвал породы произошел на глубине 125 метров."Одновременно специалисты приступили к реализации технического решения по проведению дополнительной выработки в обход завала к месту возможного нахождения шахтеров. К сожалению, пока связи с ними нет. Однако известно, что в забой воздух поступает", - написал Слюсарь.По данным СУСК РФ по региону, на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте "Садкинская" по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет

Связи с горняками под завалами в ростовской шахте нет, но к ним поступает воздух

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиПодразделения ВГСО МЧС России привлечены к поисково-спасательной операции в шахте "Садкинская"
Подразделения ВГСО МЧС России привлечены к поисково-спасательной операции в шахте Садкинская - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Подразделения ВГСО МЧС России привлечены к поисково-спасательной операции в шахте "Садкинская"
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Связи с горняками, которые остались под завалами в шахте в Ростовской области, нет, но в забой поступает воздух, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которые были подняты на поверхность; еще двое горняков, предположительно, остались под завалами. По данным областного главка МЧС, обвал породы произошел на глубине 125 метров.
Подразделения ВГСО МЧС России привлечены к поисково-спасательной операции в шахте Садкинская - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте
Вчера, 12:17
"Одновременно специалисты приступили к реализации технического решения по проведению дополнительной выработки в обход завала к месту возможного нахождения шахтеров. К сожалению, пока связи с ними нет. Однако известно, что в забой воздух поступает", - написал Слюсарь.
По данным СУСК РФ по региону, на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте "Садкинская" по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Горняк в забое шахты - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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16 марта, 08:00
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
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