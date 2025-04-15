Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет
Связи с горняками под завалами в ростовской шахте нет, но к ним поступает воздух
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиПодразделения ВГСО МЧС России привлечены к поисково-спасательной операции в шахте "Садкинская"
Подразделения ВГСО МЧС России привлечены к поисково-спасательной операции в шахте "Садкинская"
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Связи с горняками, которые остались под завалами в шахте в Ростовской области, нет, но в забой поступает воздух, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которые были подняты на поверхность; еще двое горняков, предположительно, остались под завалами. По данным областного главка МЧС, обвал породы произошел на глубине 125 метров.
"Одновременно специалисты приступили к реализации технического решения по проведению дополнительной выработки в обход завала к месту возможного нахождения шахтеров. К сожалению, пока связи с ними нет. Однако известно, что в забой воздух поступает", - написал Слюсарь.
По данным СУСК РФ по региону, на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте "Садкинская" по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).