https://ria.ru/20250415/shakhtery-2011361472.html

Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет

Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет - РИА Новости, 15.04.2025

Связи с шахтерами, оставшимися под завалами в Ростовской области, нет

Связи с горняками, которые остались под завалами в шахте в Ростовской области, нет, но в забой поступает воздух, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:20:00+03:00

2025-04-15T14:20:00+03:00

2025-04-15T14:29:00+03:00

происшествия

ростовская область

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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Связи с горняками, которые остались под завалами в шахте в Ростовской области, нет, но в забой поступает воздух, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 работников, которые были подняты на поверхность; еще двое горняков, предположительно, остались под завалами. По данным областного главка МЧС, обвал породы произошел на глубине 125 метров."Одновременно специалисты приступили к реализации технического решения по проведению дополнительной выработки в обход завала к месту возможного нахождения шахтеров. К сожалению, пока связи с ними нет. Однако известно, что в забой воздух поступает", - написал Слюсарь.По данным СУСК РФ по региону, на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте "Садкинская" по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html

https://ria.ru/20250316/printsessa-2005072372.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область