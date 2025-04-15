https://ria.ru/20250415/shakhta-2011319916.html

СК возбудил уголовное дело после обрушения на шахте в Ростовской области

СК возбудил уголовное дело после обрушения на шахте в Ростовской области - РИА Новости, 15.04.2025

СК возбудил уголовное дело после обрушения на шахте в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остаются люди, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:22:00+03:00

2025-04-15T11:22:00+03:00

2025-04-15T11:22:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

белокалитвинский район

юрий слюсарь

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остаются люди, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на шахте "Садкинская"… по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 15 апреля на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Предварительно, под завалами могут находиться люди, на месте проводятся аварийно-спасательные работы, отметили в ведомстве. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 человек, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра, горные спасатели приступили к работам. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250415/shakhta-2011289316.html

https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html

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белокалитвинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, россия, белокалитвинский район, юрий слюсарь , следственный комитет россии (ск рф)