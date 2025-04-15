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В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода - РИА Новости, 15.04.2025
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08:46 15.04.2025 (обновлено: 10:27 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/shakhta-2011289316.html
В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода
В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода - РИА Новости, 15.04.2025
В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода
Обвал породы произошел в шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области, два человека оказались под завалом, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:46:00+03:00
2025-04-15T10:27:00+03:00
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Обвал породы произошел в шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области, два человека оказались под завалом, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера", — написал он.Слюсарь добавил, что к работе на месте инцидента приступили горные спасатели. Кроме того, к шахте выехали представители районной администрации.В свою очередь, прокуратура начала проверку из-за обрушения породы.Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехали первый заместитель прокурора области и Белокалитвинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода

В шахте "Садкинская" обвалилась порода, два человека оказались под завалом

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Обвал породы произошел в шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области, два человека оказались под завалом, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«
Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера", — написал он.
Слюсарь добавил, что к работе на месте инцидента приступили горные спасатели. Кроме того, к шахте выехали представители районной администрации.
В свою очередь, прокуратура начала проверку из-за обрушения породы.
Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехали первый заместитель прокурора области и Белокалитвинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
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