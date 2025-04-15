https://ria.ru/20250415/shakhta-2011289316.html

В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода

В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода - РИА Новости, 15.04.2025

В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода

Обвал породы произошел в шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области, два человека оказались под завалом, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:46:00+03:00

2025-04-15T08:46:00+03:00

2025-04-15T10:27:00+03:00

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Обвал породы произошел в шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области, два человека оказались под завалом, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера", — написал он.Слюсарь добавил, что к работе на месте инцидента приступили горные спасатели. Кроме того, к шахте выехали представители районной администрации.В свою очередь, прокуратура начала проверку из-за обрушения породы.Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехали первый заместитель прокурора области и Белокалитвинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

https://ria.ru/20250403/sk-2009163414.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область