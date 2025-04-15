Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области
Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ у Горналя и Олешни в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в Курской области
Работа артиллерийского расчета в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — говорится в сводке.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Отмечается, что авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 406 танков.
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