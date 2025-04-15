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Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 15.04.2025 (обновлено: 14:41 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sever-2011359608.html
Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области
Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 15.04.2025
Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:17:00+03:00
2025-04-15T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, сообщило Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — говорится в сводке. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.Отмечается, что авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 406 танков.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011359418.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области

Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ у Горналя и Олешни в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в Курской области
Работа артиллерийского расчета в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — говорится в сводке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 14:16
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Отмечается, что авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 406 танков.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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