https://ria.ru/20250415/sever-2011359608.html

Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области

Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области - РИА Новости, 15.04.2025

Бойцы "Севера" поразили семь украинских бригад в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:17:00+03:00

2025-04-15T14:17:00+03:00

2025-04-15T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и полка в районах Горналя и Олешни в Курской области, сообщило Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — говорится в сводке. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.Отмечается, что авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 74 тысяч военных и 406 танков.

https://ria.ru/20250415/kursk-2011359418.html

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