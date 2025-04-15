https://ria.ru/20250415/serbiya-2011419696.html

В центре Белграда студенты и сторонники оппозиции проводят блокаду РТС

В центре Белграда студенты и сторонники оппозиции проводят блокаду РТС - РИА Новости, 15.04.2025

В центре Белграда студенты и сторонники оппозиции проводят блокаду РТС

Студенты и сторонники оппозиции проводят блокаду Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда, перекрыли улицу у здания телеканала поблизости от... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:01:00+03:00

2025-04-15T18:01:00+03:00

2025-04-15T18:01:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 апр - РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции проводят блокаду Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда, перекрыли улицу у здания телеканала поблизости от парламента и требуют избрания нового состава регулирующего органа по электронным СМИ (REM), передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Скупщина (парламент) Сербии проводит рассмотрение нового состава и программы правительства. Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее призвали в соцсетях блокировать входы в офис РТС в центре Белграда, студии в пригородном районе Кошутняк и Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде. Их требование - чтобы Скупщина начала отбор новых членов совета REM, потому что полномочия прошлого состава истекли в ноябре 2024 года, а от регулятора зависит работа сербских СМИ. Пока заседает Скупщина, в паре кварталов демонстранты перекрыли улицу Таковску перед зданием РТС, заняли двор телеканала, установили палатку с угощениями для участников акции и развернули транспаранты на фасаде, в том числе "Радио и телевидение студентов". Они свистят в свистки, гудят в вувузелы и не собираются расходиться до выполнения их требований. Полиция не вмешивается, студенты в жилетках активистов выставили "кордон" у входа. МВД Сербии ранее сообщило, что утром во вторник без применения силы разблокировало вход в здание Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде. Наделенный мандатом на формирование нового состава правительства Сербии эндокриолог и университетский преподаватель Джуро Мацут во вторник в ответ на пятимесячные протесты студентов и блокаду факультетов предложил диалог о состоянии образовательной сферы и ее реформу. По словам Мацута, его обязанность как премьера - рассмотреть все причины недовольства на определенных законом форумах и "поддержать молодежь" в ее стремлениях в соответствии с конституцией и законом. Протестующие из-за гибели 16 человек 1 ноября при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии. Они почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. Протестующие требовали публикации полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследования и уголовной ответственности для причастных должностных лиц, а также освобождения от преследования всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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