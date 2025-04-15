https://ria.ru/20250415/selekt-2011425677.html
"Авито Авто" запускает бесплатный подбор авто в "Селекте"
"Авито Авто" запускает бесплатный подбор авто в "Селекте" - РИА Новости, 15.04.2025
"Авито Авто" запускает бесплатный подбор авто в "Селекте"
Сервис "Селект" от "Авито Авто" получил обновление: теперь у пользователей есть возможность оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля экспертам, сообщает... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:46:00+03:00
2025-04-15T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сервис "Селект" от "Авито Авто" получил обновление: теперь у пользователей есть возможность оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля экспертам, сообщает пресс-служба платформы.Персональный менеджер платформы свяжется с пользователем, уточнит все пожелания (марка и модель, предпочтения по техническим характеристикам, бюджету и другим деталям) и подберет подходящие варианты у дилеров из "Селекта".Ранее менеджеры сервиса оказывали поддержку на этапе, когда пользователь определился с понравившимся вариантом, а также помогали с поиском альтернативы, если выбранное предложение не устроило покупателя по каким-либо параметрам. Новый функционал предоставляет возможность получить профессиональную помощь на самых ранних этапах поиска. Как и прежде, пользователи получают бесплатный отчет "Автотеки" для машин с пробегом и возможность забронировать автомобиль онлайн.Кроме того, увеличилось число регионов, где доступен сервис "Селект". Теперь к ним добавились Калининградская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский и Ставропольский края."Автомобильный рынок активно меняется, и все больше покупателей выбирают онлайн-формат для поиска машины. С момента запуска проекта в августе прошлого года через "Селект" было приобретено более 10 тысяч автомобилей", – отметил руководитель сервиса "Селект" в "Авито Авто" Эдуард Ефремов.
https://ria.ru/20250109/avtokody-1831987874.html
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авито, автомобили, автодилеры, россия, технологии
Авито, Автомобили, автодилеры, Россия, Технологии
"Авито Авто" запускает бесплатный подбор авто в "Селекте"
Пользователи "Авито Авто" смогут бесплатно подобрать авто через сервис "Селект"
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сервис "Селект" от "Авито Авто" получил обновление: теперь у пользователей есть возможность оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля экспертам, сообщает пресс-служба платформы.
Персональный менеджер платформы свяжется с пользователем, уточнит все пожелания (марка и модель, предпочтения по техническим характеристикам, бюджету и другим деталям) и подберет подходящие варианты у дилеров из "Селекта".
Ранее менеджеры сервиса оказывали поддержку на этапе, когда пользователь определился с понравившимся вариантом, а также помогали с поиском альтернативы, если выбранное предложение не устроило покупателя по каким-либо параметрам. Новый функционал предоставляет возможность получить профессиональную помощь на самых ранних этапах поиска. Как и прежде, пользователи получают бесплатный отчет "Автотеки" для машин с пробегом и возможность забронировать автомобиль онлайн.
Кроме того, увеличилось число регионов, где доступен сервис "Селект". Теперь к ним добавились Калининградская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.
"Автомобильный рынок активно меняется, и все больше покупателей выбирают онлайн-формат для поиска машины. С момента запуска проекта в августе прошлого года через "Селект" было приобретено более 10 тысяч автомобилей", – отметил руководитель сервиса "Селект" в "Авито Авто" Эдуард Ефремов.