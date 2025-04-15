https://ria.ru/20250415/sbu-2011473855.html

СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов

СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов - РИА Новости, 15.04.2025

СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя Днепропетровского областного военного госпиталя ветеранов, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя Днепропетровского областного военного госпиталя ветеранов, сообщило украинское издание "Страна.ua". "СБУ задержала руководителя Днепропетровского областного госпиталя ветеранов войны... По предварительной информации, дело касается вымогательства взяток с пациентов – раненых военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Имя и точная должность задержанного не публикуется.

https://ria.ru/20250218/sbu-2000057907.html

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