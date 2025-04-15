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СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов - РИА Новости, 15.04.2025
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23:16 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/sbu-2011473855.html
СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов
СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов - РИА Новости, 15.04.2025
СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя Днепропетровского областного военного госпиталя ветеранов, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:16:00+03:00
2025-04-15T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя Днепропетровского областного военного госпиталя ветеранов, сообщило украинское издание "Страна.ua". "СБУ задержала руководителя Днепропетровского областного госпиталя ветеранов войны... По предварительной информации, дело касается вымогательства взяток с пациентов – раненых военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Имя и точная должность задержанного не публикуется.
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в мире, служба безопасности украины, украина
В мире, Служба безопасности Украины, Украина
СБУ задержала главу Днепропетровского госпиталя ветеранов

СБУ задержала главу военного госпиталя по подозрению в вымогательстве взяток

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя Днепропетровского областного военного госпиталя ветеранов, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"СБУ задержала руководителя Днепропетровского областного госпиталя ветеранов войны... По предварительной информации, дело касается вымогательства взяток с пациентов – раненых военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Имя и точная должность задержанного не публикуется.
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