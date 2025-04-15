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СБУ изъяла у УПЦ компьютеры при обыске в Киевской митрополии - РИА Новости, 15.04.2025
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Религия
 
20:06 15.04.2025 (обновлено: 20:09 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sbu-2011452140.html
СБУ изъяла у УПЦ компьютеры при обыске в Киевской митрополии
СБУ изъяла у УПЦ компьютеры при обыске в Киевской митрополии - РИА Новости, 15.04.2025
СБУ изъяла у УПЦ компьютеры при обыске в Киевской митрополии
Управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) сообщил, что при обыске Служба... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:06:00+03:00
2025-04-15T20:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) сообщил, что при обыске Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла три компьютера из канцелярии Киевской митрополии УПЦ. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали, что представители СБУ провели обыски у митрополита Антония. "Завершился обыск в Киевской митрополии. Точнее, обыск проводился в моем кабинете, то есть в кабинете Киевского управления, в приемном кабинете, а также в канцелярии Киевской митрополии. Были изъяты три компьютера", - говорится в видеозаявлении митрополита, опубликованном на его канале в YouTube. Митрополит констатировал, что обыск проводился корректно. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, В мире, Религия
СБУ изъяла у УПЦ компьютеры при обыске в Киевской митрополии

Митрополит Антоний: при обыске в Киеве СБУ изъяла у УПЦ три компьютера

© Фото : фейсбук Митрополита АнтонияМитрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : фейсбук Митрополита Антония
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич). Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) сообщил, что при обыске Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла три компьютера из канцелярии Киевской митрополии УПЦ.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали, что представители СБУ провели обыски у митрополита Антония.
"Завершился обыск в Киевской митрополии. Точнее, обыск проводился в моем кабинете, то есть в кабинете Киевского управления, в приемном кабинете, а также в канцелярии Киевской митрополии. Были изъяты три компьютера", - говорится в видеозаявлении митрополита, опубликованном на его канале в YouTube.
Митрополит констатировал, что обыск проводился корректно.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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