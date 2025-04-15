https://ria.ru/20250415/sanktsii-2011387443.html

Посол Китая рассказал о последствиях санкций США против России

Посол Китая рассказал о последствиях санкций США против России - РИА Новости, 15.04.2025

Посол Китая рассказал о последствиях санкций США против России

Введённые США санкции применительно к финансовым расчетам мешают сотрудничеству Китая с Россией, но страны смогут их преодолеть, уверен посол КНР в Москве Чжан... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:15:00+03:00

2025-04-15T16:15:00+03:00

2025-04-15T16:15:00+03:00

россия

китай

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чжан ханьхуэй

евросоюз

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введённые США санкции применительно к финансовым расчетам мешают сотрудничеству Китая с Россией, но страны смогут их преодолеть, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. "Санкции американские мы всё-таки рано или поздно преодолеем... Санкции нам очень мешают", - сказал посол дипломатам на полях Евразийского нефтегазового форума. Отвечая на вопрос о способах преодоления санкций, он упомянул урегулирование взаиморасчётов, в том числе запуск альтернативы системе SWIFT между банками стран, что сейчас обсуждается, добавил дипломат. "Конечно, между двумя крупными соседними странами мы можем найти много действенных мер для урегулирования таких проблем", - подчеркнул посол КНР. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html

https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011153119.html

https://ria.ru/20241126/kitaj-1985733112.html

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россия, китай, сша, чжан ханьхуэй, евросоюз, в мире