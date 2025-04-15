Посол Китая рассказал о последствиях санкций США против России
Посол Китая в Москве Ханьхуэй: санкции США мешают сотрудничеству с Россией
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введённые США санкции применительно к финансовым расчетам мешают сотрудничеству Китая с Россией, но страны смогут их преодолеть, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
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"Санкции американские мы всё-таки рано или поздно преодолеем... Санкции нам очень мешают", - сказал посол дипломатам на полях Евразийского нефтегазового форума.
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Отвечая на вопрос о способах преодоления санкций, он упомянул урегулирование взаиморасчётов, в том числе запуск альтернативы системе SWIFT между банками стран, что сейчас обсуждается, добавил дипломат.
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"Конечно, между двумя крупными соседними странами мы можем найти много действенных мер для урегулирования таких проблем", - подчеркнул посол КНР.
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