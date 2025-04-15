https://ria.ru/20250415/samara-2011274075.html
Источник: обвиняемый в диверсии на НПЗ в Самаре был судим
Источник: обвиняемый в диверсии на НПЗ в Самаре был судим - РИА Новости, 15.04.2025
Источник: обвиняемый в диверсии на НПЗ в Самаре был судим
Завербованный спецслужбами Украины гражданин РФ Сергей Окрушко, обвиняемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, уже привлекался к... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:00:00+03:00
2025-04-15T03:00:00+03:00
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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Завербованный спецслужбами Украины гражданин РФ Сергей Окрушко, обвиняемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, уже привлекался к уголовной ответственности по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник ФСБ сообщила, что в Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Среди задержанных - Окрушко С.А., 1981 года рождения, совершивший подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств. По данным ФСБ, в 2022 году мужчину привлекли к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства. В отношении Окрушко возбуждено дело по статьям о диверсии, госизмене, незаконному хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконному изготовлению взрывчатых веществ или взрывных устройств, прохождению обучения в целях осуществления террористической деятельности, участию в террористическом сообществе. "В 2013 году - покушение по статье 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). (Назначили - ред.) 2,6 года условно", - сообщили в правоохранительных органах, комментируя РИА Новости наличие судимости у Окрушко. Адвокат украинского агента Мария Толмачева сообщила РИА Новости, что дело рассматривается в постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре. В 2023 году на заседании в Самарском районном суде Самары, где Окрушко избирали меру пресечения, он признал вину по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).
https://ria.ru/20250414/prunyan-2011085469.html
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Источник: обвиняемый в диверсии на НПЗ в Самаре был судим
Обвиняемый в диверсии на НПЗ в Самаре был судим по делу об обороте наркотиков
САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Завербованный спецслужбами Украины гражданин РФ Сергей Окрушко, обвиняемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, уже привлекался к уголовной ответственности по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В понедельник ФСБ сообщила, что в Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Среди задержанных - Окрушко С.А., 1981 года рождения, совершивший подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств. По данным ФСБ, в 2022 году мужчину привлекли к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства. В отношении Окрушко возбуждено дело по статьям о диверсии, госизмене, незаконному хранению взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконному изготовлению взрывчатых веществ или взрывных устройств, прохождению обучения в целях осуществления террористической деятельности, участию в террористическом сообществе.
"В 2013 году - покушение по статье 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). (Назначили - ред.) 2,6 года условно", - сообщили в правоохранительных органах, комментируя РИА Новости наличие судимости у Окрушко.
Адвокат украинского агента Мария Толмачева сообщила РИА Новости, что дело рассматривается в постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре
.
В 2023 году на заседании в Самарском районном суде Самары, где Окрушко избирали меру пресечения, он признал вину по части 2 статьи 281 УК РФ
(диверсия).