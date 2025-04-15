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На Сахалине вынесли приговор по первому в России делу о сдаче в плен - РИА Новости, 15.04.2025
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13:50 15.04.2025 (обновлено: 18:36 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sahalin-2011354391.html
На Сахалине вынесли приговор по первому в России делу о сдаче в плен
На Сахалине вынесли приговор по первому в России делу о сдаче в плен - РИА Новости, 15.04.2025
На Сахалине вынесли приговор по первому в России делу о сдаче в плен
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии и лишил воинского звания Романа Иванишина по первому в России делу о добровольной сдаче в РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:50:00+03:00
2025-04-15T18:36:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
кавказ
сергей вершинин
вооруженные силы украины
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии и лишил воинского звания Романа Иванишина по первому в России делу о добровольной сдаче в плен противнику в ходе спецоперации, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Вершинин, отметив, что Иванишин вину не признал и защита намерена обжаловать решение. "Суд приговорил 43-летнего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима и лишил его воинского звания. Он служил младшим сержантом на Сахалине. Иванишин признан виновным в добровольной сдаче в плен, а также в покушении на сдачу в плен и в дезертирстве из своей части. Его дело о добровольной сдаче в плен противнику в ходе спецоперации стало первым в России", - рассказал защитник. По словам адвоката, Иванишин, отец четверых несовершеннолетних детей, шахтер по профессии и ветеран военных действий на Кавказе, был мобилизован в 2022 году. Впоследствии областная призывная комиссия отменила данное решение, и отец семейства, как утверждает защитник, должен был вернуться в свой город Углегорск на Сахалине еще в конце 2023-го или в начале 2024 года. Но он продолжал участвовать в СВО, поскольку отсутствовал приказ командования части о его демобилизации, добавил адвокат. По версии стороны защиты, Иванишин в плен добровольно не сдавался, а был захвачен разведгруппой противника и насильно перемещен на подконтрольную ВСУ территорию. На родину ему удалось вернуться в процессе обмена военнопленными. Уголовное дело вначале рассматривалось на Сахалине, затем было передано в Москву, но потом вернулось в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. "Мой подзащитный в ходе судебного следствия вину в добровольной сдаче в плен не признал. Мы намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке в окружной военный суд в Хабаровске", - сказал Вершинин.
https://ria.ru/20250221/prigovor-2000847105.html
https://ria.ru/20240913/osuzhdenie-1972410188.html
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происшествия, сахалин, россия, кавказ, сергей вершинин, вооруженные силы украины
Происшествия, Сахалин, Россия, Кавказ, Сергей Вершинин, Вооруженные силы Украины
На Сахалине вынесли приговор по первому в России делу о сдаче в плен

Житель Сахалина получил 15 лет колонии по первому в России делу о сдаче в плен

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии и лишил воинского звания Романа Иванишина по первому в России делу о добровольной сдаче в плен противнику в ходе спецоперации, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Вершинин, отметив, что Иванишин вину не признал и защита намерена обжаловать решение.
"Суд приговорил 43-летнего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима и лишил его воинского звания. Он служил младшим сержантом на Сахалине. Иванишин признан виновным в добровольной сдаче в плен, а также в покушении на сдачу в плен и в дезертирстве из своей части. Его дело о добровольной сдаче в плен противнику в ходе спецоперации стало первым в России", - рассказал защитник.
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По словам адвоката, Иванишин, отец четверых несовершеннолетних детей, шахтер по профессии и ветеран военных действий на Кавказе, был мобилизован в 2022 году. Впоследствии областная призывная комиссия отменила данное решение, и отец семейства, как утверждает защитник, должен был вернуться в свой город Углегорск на Сахалине еще в конце 2023-го или в начале 2024 года. Но он продолжал участвовать в СВО, поскольку отсутствовал приказ командования части о его демобилизации, добавил адвокат.
По версии стороны защиты, Иванишин в плен добровольно не сдавался, а был захвачен разведгруппой противника и насильно перемещен на подконтрольную ВСУ территорию. На родину ему удалось вернуться в процессе обмена военнопленными.
Уголовное дело вначале рассматривалось на Сахалине, затем было передано в Москву, но потом вернулось в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
"Мой подзащитный в ходе судебного следствия вину в добровольной сдаче в плен не признал. Мы намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке в окружной военный суд в Хабаровске", - сказал Вершинин.
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