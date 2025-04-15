https://ria.ru/20250415/rubl-2011269435.html

Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля

Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля - РИА Новости, 15.04.2025

Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля

Укрепление рубля в начале недели связано со слабостью доллара из-за разворачивания торговых войн администрацией Дональда Трампа, однако слишком сильным оно быть РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T03:18:00+03:00

2025-04-15T03:18:00+03:00

2025-04-15T03:18:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

александр шнейдерман

стив уиткофф

альфа-форекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945270841_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_e5f4e585b4c3f1c2c73ecf9e2be1dc9f.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Укрепление рубля в начале недели связано со слабостью доллара из-за разворачивания торговых войн администрацией Дональда Трампа, однако слишком сильным оно быть не должно, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он напомнил, что спрос на рублевые инструменты стабилен на фоне геополитического оптимизма после приезда спецпосланника США в Москву Стивена Уиткоффа на прошлой неделе. Помимо этого, на доллар давят увеличенные Трампом тарифы на импортные товары."На этом фоне в ходе апрельской сессии рубль может подорожать до 80 за доллар", — полагает Шнейдерман.При этом провал американской валюты еще ниже усилит риски бюджетного дефицита, если нефть продолжит дешеветь. Все это станет негативом для рубля к концу второго квартала, заключил он.

https://ria.ru/20250409/rubl-2010129766.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, дональд трамп, александр шнейдерман, стив уиткофф, альфа-форекс