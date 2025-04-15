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Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля - РИА Новости, 15.04.2025
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03:18 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rubl-2011269435.html
Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля
Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля - РИА Новости, 15.04.2025
Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля
Укрепление рубля в начале недели связано со слабостью доллара из-за разворачивания торговых войн администрацией Дональда Трампа, однако слишком сильным оно быть РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:18:00+03:00
2025-04-15T03:18:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
александр шнейдерман
стив уиткофф
альфа-форекс
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Укрепление рубля в начале недели связано со слабостью доллара из-за разворачивания торговых войн администрацией Дональда Трампа, однако слишком сильным оно быть не должно, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он напомнил, что спрос на рублевые инструменты стабилен на фоне геополитического оптимизма после приезда спецпосланника США в Москву Стивена Уиткоффа на прошлой неделе. Помимо этого, на доллар давят увеличенные Трампом тарифы на импортные товары.&quot;На этом фоне в ходе апрельской сессии рубль может подорожать до 80 за доллар&quot;, — полагает Шнейдерман.При этом провал американской валюты еще ниже усилит риски бюджетного дефицита, если нефть продолжит дешеветь. Все это станет негативом для рубля к концу второго квартала, заключил он.
https://ria.ru/20250409/rubl-2010129766.html
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экономика, сша, дональд трамп, александр шнейдерман, стив уиткофф, альфа-форекс
Экономика, США, Дональд Трамп, Александр Шнейдерман, Стив Уиткофф, Альфа-Форекс
Инвестстратег раскрыл, чем завершится странное укрепление рубля

Инвестстратег Шнейдерман: рубль ненадолго укрепился из-за торговых войн Трампа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗолотая монета номиналом 50 тысяч рублей
Золотая монета номиналом 50 тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Укрепление рубля в начале недели связано со слабостью доллара из-за разворачивания торговых войн администрацией Дональда Трампа, однако слишком сильным оно быть не должно, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он напомнил, что спрос на рублевые инструменты стабилен на фоне геополитического оптимизма после приезда спецпосланника США в Москву Стивена Уиткоффа на прошлой неделе. Помимо этого, на доллар давят увеличенные Трампом тарифы на импортные товары.
«

"На этом фоне в ходе апрельской сессии рубль может подорожать до 80 за доллар", — полагает Шнейдерман.

При этом провал американской валюты еще ниже усилит риски бюджетного дефицита, если нефть продолжит дешеветь. Все это станет негативом для рубля к концу второго квартала, заключил он.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампАлександр ШнейдерманСтив УиткоффАльфа-Форекс
 
 
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