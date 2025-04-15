Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 15.04.2025 (обновлено: 21:28 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/rossiya-2011459304.html
В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией
В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией - РИА Новости, 15.04.2025
В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией
Экономическое партнерство с Россией возможно, но сначала нужно достичь прекращения огня на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:55:00+03:00
2025-04-15T21:28:00+03:00
россия
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Экономическое партнерство с Россией возможно, но сначала нужно достичь прекращения огня на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно добиться прекращения огня. Президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) и спецпредставитель президента (Стивен. — Прим. ред.) Уиткофф ясно дали русским это понять", — отметила она. Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.На прошлой неделе переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Стороны договорились разработать необходимую дорожную карту. Представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.
https://ria.ru/20250415/tramp-2011458480.html
https://ria.ru/20250408/soglashenie-2009878466.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией

В Белом доме заявили о возможном экономическом партнерстве России и США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Экономическое партнерство с Россией возможно, но сначала нужно достичь прекращения огня на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно добиться прекращения огня. Президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) и спецпредставитель президента (Стивен. — Прим. ред.) Уиткофф ясно дали русским это понять", — отметила она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине
Вчера, 20:48

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
На прошлой неделе переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Стороны договорились разработать необходимую дорожную карту. Представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Это обсуждали еще с Ельциным". Какое соглашение Трамп захотел от России
8 апреля, 08:00
 
РоссияВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала