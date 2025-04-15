https://ria.ru/20250415/rossiya-2011459304.html

В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией

В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией - РИА Новости, 15.04.2025

В Белом доме допустили экономическое партнерство с Россией

Экономическое партнерство с Россией возможно, но сначала нужно достичь прекращения огня на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:55:00+03:00

2025-04-15T20:55:00+03:00

2025-04-15T21:28:00+03:00

россия

в мире

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Экономическое партнерство с Россией возможно, но сначала нужно достичь прекращения огня на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами, но сначала нам нужно добиться прекращения огня. Президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) и спецпредставитель президента (Стивен. — Прим. ред.) Уиткофф ясно дали русским это понять", — отметила она. Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.На прошлой неделе переговоры делегаций двух стран проходили в российском генконсульстве в Стамбуле. Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США. Стороны договорились разработать необходимую дорожную карту. Представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания.

https://ria.ru/20250415/tramp-2011458480.html

https://ria.ru/20250408/soglashenie-2009878466.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций