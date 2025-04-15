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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю - РИА Новости, 15.04.2025
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю
Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в России, за неделю она упала на 9%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T01:43:00+03:00
2025-04-15T01:43:00+03:00
2025-04-15T01:43:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в России, за неделю она упала на 9%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "На 15-й неделе в Российской Федерации отмечено продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 9%, количество заболевших составило 703 тысячи человек. Также снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями - на 16,5%", - рассказали журналистам в пресс-службе. В ведомстве отметили, что грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов, за прошедшую неделю он обнаружен в 46% среди положительных находок респираторных инфекций. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы. "Продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам 15-й недели зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. Охват тестированием в сутки остается на уровне прошлой недели", - пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в РФ за неделю на 9%