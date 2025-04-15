https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011270482.html

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю - РИА Новости, 15.04.2025

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю

Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в России, за неделю она упала на 9%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:43:00+03:00

2025-04-15T01:43:00+03:00

2025-04-15T01:43:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571111846_247:0:2904:1495_1920x0_80_0_0_c070925ea09f4f5f099eabf89e1f5db6.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в России, за неделю она упала на 9%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "На 15-й неделе в Российской Федерации отмечено продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 9%, количество заболевших составило 703 тысячи человек. Также снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями - на 16,5%", - рассказали журналистам в пресс-службе. В ведомстве отметили, что грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов, за прошедшую неделю он обнаружен в 46% среди положительных находок респираторных инфекций. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы. "Продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам 15-й недели зарегистрировано 2 тысячи случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. Охват тестированием в сутки остается на уровне прошлой недели", - пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)