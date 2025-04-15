https://ria.ru/20250415/riski-2011390061.html

ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса

ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса - РИА Новости, 15.04.2025

ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса

Компании из сфер строительства, торговли и услуг чаще всего среди корпоративных клиентов страхуют свое имущество, а самым распространенным страховым событием... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:42:00+03:00

2025-04-15T16:42:00+03:00

2025-04-15T16:42:00+03:00

россия

росгосстрах

втб (банк)

имущество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компании из сфер строительства, торговли и услуг чаще всего среди корпоративных клиентов страхуют свое имущество, а самым распространенным страховым событием остаются аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров, свидетельствуют результаты совместного исследования ВТБ и "Росгосстраха". Так, согласно статистике, которую приводит ВТБ, на компании строительного и девелоперского сектора в 2024 году приходилась треть продаж продуктов имущественного страхования. При этом наименьшую активность проявляют предприниматели, занятые в сфере аренды, лизинга и в фармацевтической отрасли. "В настоящее время заметен рост интереса к страхованию имущества со стороны малого и среднего бизнеса. Предприниматели все больше осознают, что это не просто защита от убытков, но и важный элемент устойчивого развития, позволяющий сосредоточиться на бизнес-задачах и не отвлекаться на форс-мажоры", − комментирует руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, слова которого цитирует пресс-служба банка. В свою очередь, по данным "Росгосстраха", наибольшую долю страховых случаев у предприятий МСБ занимают заливы – аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров (42% обращений за 2024 год). Значимыми факторами риска также стали пожары (15%) и природные явления (20%), такие как сильный ветер, град и паводки. На противоправные действия и бой стекол приходится 15% страховых случаев. В 2024 году "Росгосстрах" выплатил по страхованию имущества предприятиям в сегменте малого и среднего бизнеса около 60 миллионов рублей. "Распределение рисков характерно для большинства регионов России, за исключением территорий, пострадавших от крупных чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Оренбурге весной 2024 года. Наиболее подвержены рискам рынки, склады и производственные комплексы на территориях бывших промзон − около 60% страховых случаев", − приводятся в сообщении слова начальника управления выплат по страхованию имущества и ответственности СК "Росгосстрах" Юлия Серовой.

https://ria.ru/20250403/vtb-2009065529.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, росгосстрах, втб (банк), имущество