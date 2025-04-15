https://ria.ru/20250415/riski-2011390061.html
ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса
ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса - РИА Новости, 15.04.2025
ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса
Компании из сфер строительства, торговли и услуг чаще всего среди корпоративных клиентов страхуют свое имущество, а самым распространенным страховым событием... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:42:00+03:00
2025-04-15T16:42:00+03:00
2025-04-15T16:42:00+03:00
россия
росгосстрах
втб (банк)
имущество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компании из сфер строительства, торговли и услуг чаще всего среди корпоративных клиентов страхуют свое имущество, а самым распространенным страховым событием остаются аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров, свидетельствуют результаты совместного исследования ВТБ и "Росгосстраха". Так, согласно статистике, которую приводит ВТБ, на компании строительного и девелоперского сектора в 2024 году приходилась треть продаж продуктов имущественного страхования. При этом наименьшую активность проявляют предприниматели, занятые в сфере аренды, лизинга и в фармацевтической отрасли. "В настоящее время заметен рост интереса к страхованию имущества со стороны малого и среднего бизнеса. Предприниматели все больше осознают, что это не просто защита от убытков, но и важный элемент устойчивого развития, позволяющий сосредоточиться на бизнес-задачах и не отвлекаться на форс-мажоры", − комментирует руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, слова которого цитирует пресс-служба банка. В свою очередь, по данным "Росгосстраха", наибольшую долю страховых случаев у предприятий МСБ занимают заливы – аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров (42% обращений за 2024 год). Значимыми факторами риска также стали пожары (15%) и природные явления (20%), такие как сильный ветер, град и паводки. На противоправные действия и бой стекол приходится 15% страховых случаев. В 2024 году "Росгосстрах" выплатил по страхованию имущества предприятиям в сегменте малого и среднего бизнеса около 60 миллионов рублей. "Распределение рисков характерно для большинства регионов России, за исключением территорий, пострадавших от крупных чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Оренбурге весной 2024 года. Наиболее подвержены рискам рынки, склады и производственные комплексы на территориях бывших промзон − около 60% страховых случаев", − приводятся в сообщении слова начальника управления выплат по страхованию имущества и ответственности СК "Росгосстрах" Юлия Серовой.
https://ria.ru/20250403/vtb-2009065529.html
https://ria.ru/20250403/predprinimateli-2009085198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росгосстрах, втб (банк), имущество
Россия, Росгосстрах, ВТБ (банк), Имущество
ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса
Исследование ВТБ: строители и девелоперы чаще страхуют свое имущество
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компании из сфер строительства, торговли и услуг чаще всего среди корпоративных клиентов страхуют свое имущество, а самым распространенным страховым событием остаются аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров, свидетельствуют результаты совместного исследования ВТБ и "Росгосстраха".
Так, согласно статистике, которую приводит ВТБ, на компании строительного и девелоперского сектора в 2024 году приходилась треть продаж продуктов имущественного страхования. При этом наименьшую активность проявляют предприниматели, занятые в сфере аренды, лизинга и в фармацевтической отрасли.
"В настоящее время заметен рост интереса к страхованию имущества со стороны малого и среднего бизнеса. Предприниматели все больше осознают, что это не просто защита от убытков, но и важный элемент устойчивого развития, позволяющий сосредоточиться на бизнес-задачах и не отвлекаться на форс-мажоры", − комментирует руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, слова которого цитирует пресс-служба банка.
В свою очередь, по данным "Росгосстраха
", наибольшую долю страховых случаев у предприятий МСБ занимают заливы – аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров (42% обращений за 2024 год). Значимыми факторами риска также стали пожары (15%) и природные явления (20%), такие как сильный ветер, град и паводки. На противоправные действия и бой стекол приходится 15% страховых случаев. В 2024 году "Росгосстрах" выплатил по страхованию имущества предприятиям в сегменте малого и среднего бизнеса около 60 миллионов рублей.
"Распределение рисков характерно для большинства регионов России
, за исключением территорий, пострадавших от крупных чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Оренбурге
весной 2024 года. Наиболее подвержены рискам рынки, склады и производственные комплексы на территориях бывших промзон − около 60% страховых случаев", − приводятся в сообщении слова начальника управления выплат по страхованию имущества и ответственности СК "Росгосстрах" Юлия Серовой.