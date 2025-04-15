https://ria.ru/20250415/ria-2011372035.html

Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма

Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 15.04.2025

Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной на 6,5 года за оправдание терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:11:00+03:00

2025-04-15T15:11:00+03:00

2025-04-15T16:31:00+03:00

происшествия

россия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной на 6,5 года за оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции."Апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда", — уточнили там.Второй западный окружной военный суд приговорил ведущую к 6,5 годам, а также запретил ей на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат во время прений сторон просил оправдать свою подзащитную. Приговор вынесли 24 декабря 2024-го.Согласно материалам, оглашенным в суде, Лазарева* в августе 2023 года в интервью одному из YouTube-каналов заявила о допустимости совершения терактов в России.Телеведущую обвинили в публичном оправдании терроризма в интернете.Лазареву* заочно арестовали, она находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20241128/prigovor-1986219865.html

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происшествия, россия, татьяна лазарева