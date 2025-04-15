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Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 15.04.2025
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15:11 15.04.2025 (обновлено: 16:31 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/ria-2011372035.html
Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма
Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 15.04.2025
Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной на 6,5 года за оправдание терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:11:00+03:00
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происшествия
россия
татьяна лазарева
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной на 6,5 года за оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции."Апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда", — уточнили там.Второй западный окружной военный суд приговорил ведущую к 6,5 годам, а также запретил ей на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат во время прений сторон просил оправдать свою подзащитную. Приговор вынесли 24 декабря 2024-го.Согласно материалам, оглашенным в суде, Лазарева* в августе 2023 года в интервью одному из YouTube-каналов заявила о допустимости совершения терактов в России.Телеведущую обвинили в публичном оправдании терроризма в интернете.Лазареву* заочно арестовали, она находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.
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происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Суд утвердил заочный срок Лазаревой* по делу об оправдании терроризма

Суд утвердил срок в 6,5 года для Лазаревой за оправдание терроризма

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, осужденной на 6,5 года за оправдание терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда", — уточнили там.
Второй западный окружной военный суд приговорил ведущую к 6,5 годам, а также запретил ей на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат во время прений сторон просил оправдать свою подзащитную. Приговор вынесли 24 декабря 2024-го.
Согласно материалам, оглашенным в суде, Лазарева* в августе 2023 года в интервью одному из YouTube-каналов заявила о допустимости совершения терактов в России.
Телеведущую обвинили в публичном оправдании терроризма в интернете.
Лазареву* заочно арестовали, она находится в международном розыске.
* Физическое лицо, признанное иноагентом.
Андрей Сидельников* - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма
28 ноября 2024, 14:17
 
ПроисшествияРоссияТатьяна Лазарева
 
 
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