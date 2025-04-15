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Названа сумма ущерба РФЦСЭ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.04.2025
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06:09 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rftsse-2011282411.html
Названа сумма ущерба РФЦСЭ по делу о мошенничестве
Названа сумма ущерба РФЦСЭ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.04.2025
Названа сумма ущерба РФЦСЭ по делу о мошенничестве
Ущерб в уголовном деле о хищении денег у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) превышает 42,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:09:00+03:00
2025-04-15T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ущерб в уголовном деле о хищении денег у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) превышает 42,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили о продлении ареста пятерым фигурантам дела о мошенничестве в особо крупном размере. По словам собеседника агентства, уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года, всего по делу проходят девять человек, в том числе бывшие сотрудники Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте. Так, по версии следствия, бывший заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы при Минюсте России Андрей Бутырин, экс-замзаведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ Владислав Артемов, а также бывшие судебные эксперты Ксения Никитина, Марина Фадеева и начальник последней Денис Степан с другими фигурантами похитили деньги РФЦСЭ в особо крупном размере. "Предварительно установлено, что фигуранты похитили и в дальнейшем легализовали более 42,8 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Названа сумма ущерба РФЦСЭ по делу о мошенничестве

Ущерб РФЦСЭ по делу о мошенничестве превышает 42,8 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ущерб в уголовном деле о хищении денег у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) превышает 42,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили о продлении ареста пятерым фигурантам дела о мошенничестве в особо крупном размере. По словам собеседника агентства, уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года, всего по делу проходят девять человек, в том числе бывшие сотрудники Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте. Так, по версии следствия, бывший заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы при Минюсте России Андрей Бутырин, экс-замзаведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ Владислав Артемов, а также бывшие судебные эксперты Ксения Никитина, Марина Фадеева и начальник последней Денис Степан с другими фигурантами похитили деньги РФЦСЭ в особо крупном размере.
"Предварительно установлено, что фигуранты похитили и в дальнейшем легализовали более 42,8 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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