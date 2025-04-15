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Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов - РИА Новости, 15.04.2025
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11:51 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/reys-2011328490.html
Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов
Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов - РИА Новости, 15.04.2025
Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов
Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Минеральные Воды во вторник задержан более чем на 8 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, оказание услуг пассажирам РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:51:00+03:00
2025-04-15T11:51:00+03:00
происшествия
екатеринбург
минеральные воды
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Минеральные Воды во вторник задержан более чем на 8 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры, сообщила Уральская транспортная прокуратура. По данным ведомства, 15 апреля в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" задержан к вылету регулярный рейс FV-6654 в Минеральные Воды авиакомпании "Россия". "Время вылета по расписанию 05.55 (03.55 мск). Планируемое время вылета – 14.00 (12.00 мск). Причина задержки рейса - позднее прибытие воздушного судна", - говорится в сообщении. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры, отмечает надзорное ведомство. Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", на данный рейс началась регистрация пассажиров, время вылета – 14.30 (12.30 мск).
https://ria.ru/20250412/reys-2010918202.html
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происшествия, екатеринбург, минеральные воды
Происшествия, Екатеринбург, Минеральные Воды
Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов

Рейс "России" из Екатеринбурга в Минводы задержали более чем на 8 часов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛайнер авиакомпании "Россия"
Лайнер авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лайнер авиакомпании "Россия". Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Минеральные Воды во вторник задержан более чем на 8 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, 15 апреля в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" задержан к вылету регулярный рейс FV-6654 в Минеральные Воды авиакомпании "Россия".
"Время вылета по расписанию 05.55 (03.55 мск). Планируемое время вылета – 14.00 (12.00 мск). Причина задержки рейса - позднее прибытие воздушного судна", - говорится в сообщении.
Оказание услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры, отмечает надзорное ведомство.
Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", на данный рейс началась регистрация пассажиров, время вылета – 14.30 (12.30 мск).
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ПроисшествияЕкатеринбургМинеральные Воды
 
 
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