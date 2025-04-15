https://ria.ru/20250415/reys-2011328490.html

Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов

Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов - РИА Новости, 15.04.2025

Рейс "Екатеринбург — Минеральные Воды" задержали более чем на 8 часов

Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Минеральные Воды во вторник задержан более чем на 8 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, оказание услуг пассажирам РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:51:00+03:00

2025-04-15T11:51:00+03:00

2025-04-15T11:51:00+03:00

происшествия

екатеринбург

минеральные воды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927515205_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_a80e97b2e0dc442731c823beca64f920.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Минеральные Воды во вторник задержан более чем на 8 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры, сообщила Уральская транспортная прокуратура. По данным ведомства, 15 апреля в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" задержан к вылету регулярный рейс FV-6654 в Минеральные Воды авиакомпании "Россия". "Время вылета по расписанию 05.55 (03.55 мск). Планируемое время вылета – 14.00 (12.00 мск). Причина задержки рейса - позднее прибытие воздушного судна", - говорится в сообщении. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры, отмечает надзорное ведомство. Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", на данный рейс началась регистрация пассажиров, время вылета – 14.30 (12.30 мск).

https://ria.ru/20250412/reys-2010918202.html

екатеринбург

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, минеральные воды