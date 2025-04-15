https://ria.ru/20250415/rapu-2011410135.html

РАПУ: потребность АПК РФ в минудобрениях на 2025 год закрыта уже на 50%

РАПУ: потребность АПК РФ в минудобрениях на 2025 год закрыта уже на 50% - РИА Новости, 15.04.2025

РАПУ: потребность АПК РФ в минудобрениях на 2025 год закрыта уже на 50%

Производители удобрений почти на 50% закрыли потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на весь 2025 год, сообщает пресс-служба Российской... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:36:00+03:00

2025-04-15T17:36:00+03:00

2025-04-15T18:05:00+03:00

россия

андрей гурьев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Производители удобрений почти на 50% закрыли потребность российских аграриев в минеральных удобрениях на весь 2025 год, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Уточняется, что российский агропромышленный комплекс, по данным Минсельхоза России, с начала этого года приобрел 2,65 миллиона тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.), с учетом накопленных ресурсов. Таким образом, несмотря на то, что сейчас только апрель, потребность АПК России на весь 2025 год в 5,56 миллиона тонн д.в. минеральных удобрений уже обеспечена почти на 50%. В РАПУ отметили, что половина поставок под весенние полевые работы традиционно приходится на аммиачную селитру. С учетом заблаговременно заключенных контрактов, отечественные аграрии уже практически полностью обеспечены минеральными удобрениями для проведения весенних полевых работ и начинают приобретать удобрения под осень. "В целом, динамика поставок сохраняется на уровне прошлого года. Дефицита продукции на приоритетном для нас внутреннем рынке нет, все текущие контракты выполняются в полном объеме, при этом производители уже анализируют спрос до конца года и учитывают его в производственных планах - по предварительным данным, в I квартале объем производства удобрений вырос на 7%", - отметил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

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россия, андрей гурьев