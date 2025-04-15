https://ria.ru/20250415/rada-2011472372.html

Спикер Рады обвинил депутатов в сотрудничестве с Россией

Спикер Рады обвинил депутатов в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.04.2025

Спикер Рады обвинил депутатов в сотрудничестве с Россией

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук накануне голосования в парламенте заранее обвинил депутатов-противников продления военного положения в стране в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:06:00+03:00

2025-04-15T23:06:00+03:00

2025-04-15T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук накануне голосования в парламенте заранее обвинил депутатов-противников продления военного положения в стране в сотрудничестве с российскими властями. "Финальные результаты кастинга (президента РФ Владимира - ред.) Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть среди тех, кто проголосует против продолжения военного положения", - написал Стефанчук на своей странице в социальной сети Facebook*.Соответствующее заявление Стефанчук сделал накануне запланированного на среду голосования в Раде об очередном продлении срока военного положения и мобилизации на Украине. Экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Владимир Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине. Ряд депутатов от партии Порошенко, в частности Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не поддержит продление сроков военного положения. Ранее во вторник выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что предложение Зеленского о продлении военного положения на Украине можно считать плевком в сторону не только президента США Дональда Трампа, но и лидеров стран, участвующих в процессе урегулирования конфликта, С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011352128.html

https://ria.ru/20250314/zelenskij-2004994384.html

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в мире, украина, россия, сша, руслан стефанчук, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность