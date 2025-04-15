Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rabstvo-2011362605.html
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах - РИА Новости, 15.04.2025
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах
Центральный районный суд Кемерово арестовал третьего фигуранта по делу о многолетнем использовании рабского труда, сообщает СУСК РФ по Кузбассу. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:32:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемерово
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал третьего фигуранта по делу о многолетнем использовании рабского труда, сообщает СУСК РФ по Кузбассу. "По ходатайству следователя… в отношении третьего, 43-летнего фигуранта… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июня 2025 года", – говорится в сообщении. Суд ранее арестовал 24-летнего и 48-летнего фигурантов дела. Им также назначено заключение под стражей на 1 месяц и 27 суток, то есть до 6 июня. По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках. Следователи направляли в суд ходатайство об аресте фигурантов, однако суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, фигурантам избрали запрет определенных действий. Во вторник региональное управление СК сообщило о повторной подаче ходатайства об аресте мужчин и о выявленных новых эпизодах: вдобавок к статьям о незаконном лишении свободы и использовании рабского труда фигурантом теперь вменяют истязание и похищение людей.
https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html
https://ria.ru/20250407/krasnojarsk-2009804469.html
https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html
новокузнецк
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, кемерово, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Кемерово, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах

Суд в Кемерово арестовал последнего фигуранта по делу о девяти рабах

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал третьего фигуранта по делу о многолетнем использовании рабского труда, сообщает СУСК РФ по Кузбассу.
"По ходатайству следователя… в отношении третьего, 43-летнего фигуранта… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июня 2025 года", – говорится в сообщении.
Суд ранее арестовал 24-летнего и 48-летнего фигурантов дела. Им также назначено заключение под стражей на 1 месяц и 27 суток, то есть до 6 июня.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Ингушетии отца троих детей заподозрили в их похищении и избиении
14 апреля, 16:09
По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.
Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие.
Задержание участников банды в квартире, которые похищали женщин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Красноярске арестовали подозреваемых по делу о похищении женщин
7 апреля, 14:29
По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
Следователи направляли в суд ходатайство об аресте фигурантов, однако суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, фигурантам избрали запрет определенных действий.
Во вторник региональное управление СК сообщило о повторной подаче ходатайства об аресте мужчин и о выявленных новых эпизодах: вдобавок к статьям о незаконном лишении свободы и использовании рабского труда фигурантом теперь вменяют истязание и похищение людей.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп
10 апреля, 12:35
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала