https://ria.ru/20250415/rabstvo-2011362605.html

В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах

В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах - РИА Новости, 15.04.2025

В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах

Центральный районный суд Кемерово арестовал третьего фигуранта по делу о многолетнем использовании рабского труда, сообщает СУСК РФ по Кузбассу. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:32:00+03:00

2025-04-15T14:32:00+03:00

2025-04-15T14:32:00+03:00

происшествия

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КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал третьего фигуранта по делу о многолетнем использовании рабского труда, сообщает СУСК РФ по Кузбассу. "По ходатайству следователя… в отношении третьего, 43-летнего фигуранта… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июня 2025 года", – говорится в сообщении. Суд ранее арестовал 24-летнего и 48-летнего фигурантов дела. Им также назначено заключение под стражей на 1 месяц и 27 суток, то есть до 6 июня. По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках. Следователи направляли в суд ходатайство об аресте фигурантов, однако суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, фигурантам избрали запрет определенных действий. Во вторник региональное управление СК сообщило о повторной подаче ходатайства об аресте мужчин и о выявленных новых эпизодах: вдобавок к статьям о незаконном лишении свободы и использовании рабского труда фигурантом теперь вменяют истязание и похищение людей.

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https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html

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происшествия, новокузнецк, кемерово, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)