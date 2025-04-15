https://ria.ru/20250415/rabstvo-2011362605.html
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах - РИА Новости, 15.04.2025
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах
Центральный районный суд Кемерово арестовал третьего фигуранта по делу о многолетнем использовании рабского труда, сообщает СУСК РФ по Кузбассу. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:32:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемерово
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
КЕМЕРОВО, 15 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал третьего фигуранта по делу о многолетнем использовании рабского труда, сообщает СУСК РФ по Кузбассу. "По ходатайству следователя… в отношении третьего, 43-летнего фигуранта… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июня 2025 года", – говорится в сообщении. Суд ранее арестовал 24-летнего и 48-летнего фигурантов дела. Им также назначено заключение под стражей на 1 месяц и 27 суток, то есть до 6 июня. По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках. Следователи направляли в суд ходатайство об аресте фигурантов, однако суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, фигурантам избрали запрет определенных действий. Во вторник региональное управление СК сообщило о повторной подаче ходатайства об аресте мужчин и о выявленных новых эпизодах: вдобавок к статьям о незаконном лишении свободы и использовании рабского труда фигурантом теперь вменяют истязание и похищение людей.
https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html
https://ria.ru/20250407/krasnojarsk-2009804469.html
https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html
новокузнецк
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, кемерово, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Кемерово, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово арестовали третьего фигуранта по делу о девяти рабах
Суд в Кемерово арестовал последнего фигуранта по делу о девяти рабах