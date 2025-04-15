Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом
Омбудсмен Колесник-Лавинская назвала проверку харьковских военкоматов формальной
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Проверка работы украинских военкоматов в Харьковской области после жалобы на работу их сотрудников носит формальный характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
По ее словам, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов распорядился провести проверку территориальных центров комплектации (украинских военкоматов - ред.) из-за участившихся жалоб на их работу.
"С начала специальной военной операции мы фиксируем все больше случаев бесчеловечного поведения работников ТЦК на оккупированной украинскими боевиками территории Харьковской области: принудительная мобилизация, издевательства над призывниками, фальсификация медосвидетельствований, избиения, коррупция. Украинское руководство города и области длительное время игнорировало проблему. Тот факт, что губернатор Харьковской области господин Синегубов только сейчас распорядился провести проверку, говорит о халатном отношении к правам граждан", - сообщила Колесник-Лавинская.
По ее словам, для решения проблемы требуется вмешательство прокуратуры, привлечение военкомов к ответственности, но вместо этого проводится формальная проверка. Колесник-Лавинская призвала родственников, чьи близкие пострадали от украинских военкоматов, обращаться в российскую администрацию Харьковской области.