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Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом - РИА Новости, 15.04.2025
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16:04 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rabota-2011384608.html
Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом
Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом - РИА Новости, 15.04.2025
Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом
Проверка работы украинских военкоматов в Харьковской области после жалобы на работу их сотрудников носит формальный характер, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:04:00+03:00
2025-04-15T16:04:00+03:00
в мире
харьковская область
виктория колесник-лавинская
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Проверка работы украинских военкоматов в Харьковской области после жалобы на работу их сотрудников носит формальный характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По ее словам, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов распорядился провести проверку территориальных центров комплектации (украинских военкоматов - ред.) из-за участившихся жалоб на их работу. "С начала специальной военной операции мы фиксируем все больше случаев бесчеловечного поведения работников ТЦК на оккупированной украинскими боевиками территории Харьковской области: принудительная мобилизация, издевательства над призывниками, фальсификация медосвидетельствований, избиения, коррупция. Украинское руководство города и области длительное время игнорировало проблему. Тот факт, что губернатор Харьковской области господин Синегубов только сейчас распорядился провести проверку, говорит о халатном отношении к правам граждан", - сообщила Колесник-Лавинская. По ее словам, для решения проблемы требуется вмешательство прокуратуры, привлечение военкомов к ответственности, но вместо этого проводится формальная проверка. Колесник-Лавинская призвала родственников, чьи близкие пострадали от украинских военкоматов, обращаться в российскую администрацию Харьковской области.
https://ria.ru/20250414/odessa-2011260907.html
https://ria.ru/20250318/kharkov-2005626390.html
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в мире, харьковская область, виктория колесник-лавинская
В мире, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская
Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом

Омбудсмен Колесник-Лавинская назвала проверку харьковских военкоматов формальной

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Проверка работы украинских военкоматов в Харьковской области после жалобы на работу их сотрудников носит формальный характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
По ее словам, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов распорядился провести проверку территориальных центров комплектации (украинских военкоматов - ред.) из-за участившихся жалоб на их работу.
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"С начала специальной военной операции мы фиксируем все больше случаев бесчеловечного поведения работников ТЦК на оккупированной украинскими боевиками территории Харьковской области: принудительная мобилизация, издевательства над призывниками, фальсификация медосвидетельствований, избиения, коррупция. Украинское руководство города и области длительное время игнорировало проблему. Тот факт, что губернатор Харьковской области господин Синегубов только сейчас распорядился провести проверку, говорит о халатном отношении к правам граждан", - сообщила Колесник-Лавинская.
По ее словам, для решения проблемы требуется вмешательство прокуратуры, привлечение военкомов к ответственности, но вместо этого проводится формальная проверка. Колесник-Лавинская призвала родственников, чьи близкие пострадали от украинских военкоматов, обращаться в российскую администрацию Харьковской области.
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