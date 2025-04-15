https://ria.ru/20250415/rabota-2011384608.html

Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом

Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом - РИА Новости, 15.04.2025

Омбудсмен рассказала о проверке украинских военкоматов под Харьковом

Проверка работы украинских военкоматов в Харьковской области после жалобы на работу их сотрудников носит формальный характер, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:04:00+03:00

2025-04-15T16:04:00+03:00

2025-04-15T16:04:00+03:00

в мире

харьковская область

виктория колесник-лавинская

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Проверка работы украинских военкоматов в Харьковской области после жалобы на работу их сотрудников носит формальный характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По ее словам, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов распорядился провести проверку территориальных центров комплектации (украинских военкоматов - ред.) из-за участившихся жалоб на их работу. "С начала специальной военной операции мы фиксируем все больше случаев бесчеловечного поведения работников ТЦК на оккупированной украинскими боевиками территории Харьковской области: принудительная мобилизация, издевательства над призывниками, фальсификация медосвидетельствований, избиения, коррупция. Украинское руководство города и области длительное время игнорировало проблему. Тот факт, что губернатор Харьковской области господин Синегубов только сейчас распорядился провести проверку, говорит о халатном отношении к правам граждан", - сообщила Колесник-Лавинская. По ее словам, для решения проблемы требуется вмешательство прокуратуры, привлечение военкомов к ответственности, но вместо этого проводится формальная проверка. Колесник-Лавинская призвала родственников, чьи близкие пострадали от украинских военкоматов, обращаться в российскую администрацию Харьковской области.

https://ria.ru/20250414/odessa-2011260907.html

https://ria.ru/20250318/kharkov-2005626390.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, виктория колесник-лавинская