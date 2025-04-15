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ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 15.04.2025 (обновлено: 21:40 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/pvo-2011462082.html
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк - РИА Новости, 15.04.2025
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк
Средство ПВО отразило ракетную атаку украинских войск на Донецк во вторник вечером, в результате упавших фрагментов пострадала пожилая женщина, сообщил глава... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:29:00+03:00
2025-04-15T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Средство ПВО отразило ракетную атаку украинских войск на Донецк во вторник вечером, в результате упавших фрагментов пострадала пожилая женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Сегодня вечером вооруженные формирования Украины пытались атаковать Донецк, в результате работы ПВО атака была отражена. Вследствие падения фрагментов сбитой ракеты ранение средней степени тяжести получила женщина 1948 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.Кроме того, по его данным, ВСУ совершили более 10 атак по территории ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, и ударный беспилотник. В результате атак поврежден газопровод низкого давления в Ясиноватой, отметил Пушилин.
https://ria.ru/20250415/dnr-2011282028.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк

Пушилин: российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Средство ПВО отразило ракетную атаку украинских войск на Донецк во вторник вечером, в результате упавших фрагментов пострадала пожилая женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня вечером вооруженные формирования Украины пытались атаковать Донецк, в результате работы ПВО атака была отражена. Вследствие падения фрагментов сбитой ракеты ранение средней степени тяжести получила женщина 1948 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Кроме того, по его данным, ВСУ совершили более 10 атак по территории ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, и ударный беспилотник. В результате атак поврежден газопровод низкого давления в Ясиноватой, отметил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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