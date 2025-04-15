https://ria.ru/20250415/pvo-2011462082.html

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк - РИА Новости, 15.04.2025

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк

Средство ПВО отразило ракетную атаку украинских войск на Донецк во вторник вечером, в результате упавших фрагментов пострадала пожилая женщина, сообщил глава... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:29:00+03:00

2025-04-15T21:29:00+03:00

2025-04-15T21:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Средство ПВО отразило ракетную атаку украинских войск на Донецк во вторник вечером, в результате упавших фрагментов пострадала пожилая женщина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Сегодня вечером вооруженные формирования Украины пытались атаковать Донецк, в результате работы ПВО атака была отражена. Вследствие падения фрагментов сбитой ракеты ранение средней степени тяжести получила женщина 1948 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.Кроме того, по его данным, ВСУ совершили более 10 атак по территории ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, и ударный беспилотник. В результате атак поврежден газопровод низкого давления в Ясиноватой, отметил Пушилин.

https://ria.ru/20250415/dnr-2011282028.html

донецк

донецкая народная республика

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