https://ria.ru/20250415/putin-2011458574.html

Путин призвал тщательнее подходить к развитию инфраструктуры регионов

Путин призвал тщательнее подходить к развитию инфраструктуры регионов - РИА Новости, 15.04.2025

Путин призвал тщательнее подходить к развитию инфраструктуры регионов

Президент России Владимир Путин поручил тщательно проработать предложения по развитию инфраструктуры в регионах, потому что "с кондачка" такие серьезные вопросы РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:50:00+03:00

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политика

россия

владимир путин

максим орешкин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил тщательно проработать предложения по развитию инфраструктуры в регионах, потому что "с кондачка" такие серьезные вопросы решать нельзя. На заседании президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни" Путин поручил заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину по итогам встречи подготовить проекты поручений. "Сколько времени понадобится чтобы проработать и с правительством, и с регионами?" - спросил Путин. В свою очередь Орешкин ответил, что с учетом всех согласований потребуется около месяца. "Ну давайте не позже, потому что я понимаю, что это тот случай, когда время нужно, потому что вопросов много, и каждый важный, и каждый нужно проработать. "С кондачка" такие вещи не принимаются, давайте за месяц точно сделаем, потом надо сроки поставить по реализации всего намеченного", - сказал Путин.

https://realty.ria.ru/20250415/putin-2011452967.html

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политика, россия, владимир путин, максим орешкин