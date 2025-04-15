https://ria.ru/20250415/putin-2011454904.html

Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок

Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок - РИА Новости, 15.04.2025

Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок

Дорожные нормативы необходимо приводить в порядок в соответствии со здравым смыслом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:27:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дорожные нормативы необходимо приводить в порядок в соответствии со здравым смыслом, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, конечно, вопросы все важные - привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом или вообще отменить, согласен. Улично-дорожная сеть - ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом, конечно", - сказал глава государства на расширенном заседании Президиума Госсовета РФ. Президент также добавил, что исполнительная власть должна чувствовать, что от нее ожидают и хотят люди.

https://realty.ria.ru/20250415/putin-2011451186.html

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россия, владимир путин, общество