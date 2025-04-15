https://ria.ru/20250415/putin-2011449621.html

Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области

Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области - РИА Новости, 15.04.2025

Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области

Президент России Владимир Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:57:00+03:00

2025-04-15T19:57:00+03:00

2025-04-15T19:57:00+03:00

россия

владимирская область

германия

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области. "Условия, которые в Доброграде создаются, — большие дома, либо частные дома, инфраструктура хорошая", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в РФ. Ранее президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с переехавшим из Германии в поселок Доброград Максимом Житниковым, который попросил главу российского государства помочь с получением российского гражданства.

https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html

россия

владимирская область

германия

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2025

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россия, владимирская область, германия, владимир путин