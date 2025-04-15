Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/putin-2011449621.html
Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области
Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области - РИА Новости, 15.04.2025
Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области
Президент России Владимир Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:57:00+03:00
2025-04-15T19:57:00+03:00
россия
владимирская область
германия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области. "Условия, которые в Доброграде создаются, — большие дома, либо частные дома, инфраструктура хорошая", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в РФ. Ранее президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с переехавшим из Германии в поселок Доброград Максимом Житниковым, который попросил главу российского государства помочь с получением российского гражданства.
https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html
россия
владимирская область
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимирская область, германия, владимир путин
Россия, Владимирская область, Германия, Владимир Путин
Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области

Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области за инфраструктуру

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил поселок Доброград во Владимирской области.
"Условия, которые в Доброграде создаются, — большие дома, либо частные дома, инфраструктура хорошая", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в РФ.
Ранее президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с переехавшим из Германии в поселок Доброград Максимом Житниковым, который попросил главу российского государства помочь с получением российского гражданства.
Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии
Вчера, 18:42
 
РоссияВладимирская областьГерманияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала