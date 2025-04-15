https://ria.ru/20250415/putin-2011445839.html
Путин заявил о желании экономических властей сократить объемы ипотеки
Путин заявил о желании экономических властей сократить объемы ипотеки - РИА Новости, 15.04.2025
Путин заявил о желании экономических властей сократить объемы ипотеки
Экономические власти хотят сокращения объемов ипотеки в России с целью улучшения макроэкономических показателей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:38:00+03:00
2025-04-15T19:38:00+03:00
2025-04-15T19:38:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономические власти хотят сокращения объемов ипотеки в России с целью улучшения макроэкономических показателей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что первоначальный взнос и резервы по ипотеке в конечном итоге приводят к ее сокращению. "А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей", - сказал Путин на расширенном заседании Госсовета.
https://ria.ru/20250415/putin-2011445477.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о желании экономических властей сократить объемы ипотеки
Путин: экономические власти хотят сокращения объемов ипотеки в России