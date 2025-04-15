https://ria.ru/20250415/putin-2011445839.html

Путин заявил о желании экономических властей сократить объемы ипотеки

Путин заявил о желании экономических властей сократить объемы ипотеки - РИА Новости, 15.04.2025

Путин заявил о желании экономических властей сократить объемы ипотеки

Экономические власти хотят сокращения объемов ипотеки в России с целью улучшения макроэкономических показателей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:38:00+03:00

2025-04-15T19:38:00+03:00

2025-04-15T19:38:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономические власти хотят сокращения объемов ипотеки в России с целью улучшения макроэкономических показателей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что первоначальный взнос и резервы по ипотеке в конечном итоге приводят к ее сокращению. "А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей", - сказал Путин на расширенном заседании Госсовета.

https://ria.ru/20250415/putin-2011445477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин