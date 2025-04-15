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Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин - РИА Новости, 15.04.2025
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19:34 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/putin-2011445477.html
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин - РИА Новости, 15.04.2025
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин
Правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:34:00+03:00
2025-04-15T19:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане, сообщил президент Владимир Путин. "И Центральный банк, и правительство считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане РФ. Это просто такая логика решения экономических проблем", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин

Путин: ЦБ считает, что если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане, сообщил президент Владимир Путин.
"И Центральный банк, и правительство считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане РФ. Это просто такая логика решения экономических проблем", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета О развитии инфраструктуры для жизни - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России
Вчера, 19:23
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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