https://ria.ru/20250415/putin-2011445477.html

Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин

Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин - РИА Новости, 15.04.2025

Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин

Правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:34:00+03:00

2025-04-15T19:34:00+03:00

2025-04-15T19:34:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане, сообщил президент Владимир Путин. "И Центральный банк, и правительство считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане РФ. Это просто такая логика решения экономических проблем", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

https://ria.ru/20250415/putin-2011443479.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)