https://ria.ru/20250415/putin-2011445477.html
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин - РИА Новости, 15.04.2025
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин
Правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:34:00+03:00
2025-04-15T19:34:00+03:00
2025-04-15T19:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:209:3133:1972_1920x0_80_0_0_8a9130011388828b7998161cdd733d54.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство и Центральный Банк России считают, что если инфляцию в РФ не подавить, то будут страдать все граждане, сообщил президент Владимир Путин. "И Центральный банк, и правительство считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане РФ. Это просто такая логика решения экономических проблем", - сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
https://ria.ru/20250415/putin-2011443479.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d9b3b7264ef436a58dc47962383a5502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне, заявил Путин
Путин: ЦБ считает, что если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне