Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России
Путин: ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни"
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни"
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация с инфляцией в стране постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Основные тезисы:
- строительный комплекс в последние годы динамично развивается;
- в России есть риски торможения жилищного строительства на фоне текущей конъюнктуры;
- ипотечное кредитование в России сжимается;
- необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо;
- объем аварийного фонда может расти быстрее, чем раньше, так как исчерпывается ресурс советских домов;
- нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов;
- ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону;
- правительство и ЦБ считают, что если инфляцию не подавить, то будут страдать все граждане.