https://ria.ru/20250415/putin-2011443479.html

Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России

Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России - РИА Новости, 15.04.2025

Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России

Ситуация с инфляцией в стране постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:23:00+03:00

2025-04-15T19:23:00+03:00

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россия

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация с инфляцией в стране постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Основные тезисы:

https://ria.ru/20250415/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Владимир Путин об обновлении систем жилищно-коммунального хозяйства Владимир Путин об обновлении систем жилищно-коммунального хозяйства 2025-04-15T19:23 true PT1M32S

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россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)