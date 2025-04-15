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Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России - РИА Новости, 15.04.2025
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19:23 15.04.2025 (обновлено: 20:12 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/putin-2011443479.html
Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России
Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России - РИА Новости, 15.04.2025
Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России
Ситуация с инфляцией в стране постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета... РИА Новости, 15.04.2025
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россия
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация с инфляцией в стране постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Основные тезисы:
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Владимир Путин об обновлении систем жилищно-коммунального хозяйства
Владимир Путин об обновлении систем жилищно-коммунального хозяйства
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россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин сообщил об изменении ситуации с инфляцией в России

Путин: ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни"
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета О развитии инфраструктуры для жизни - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни"
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация с инфляцией в стране постепенно меняется в лучшую сторону, сообщил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Основные тезисы:
  • строительный комплекс в последние годы динамично развивается;
  • в России есть риски торможения жилищного строительства на фоне текущей конъюнктуры;
  • ипотечное кредитование в России сжимается;
  • необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо;
  • объем аварийного фонда может расти быстрее, чем раньше, так как исчерпывается ресурс советских домов;
  • нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов;
  • ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону;
  • правительство и ЦБ считают, что если инфляцию не подавить, то будут страдать все граждане.
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