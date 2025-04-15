https://ria.ru/20250415/putin-2011436048.html
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте - РИА Новости, 15.04.2025
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте
Президент России Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Ненецкого АО Ирины Гехт, освоилась ли она на новом месте. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:58:00+03:00
2025-04-15T18:58:00+03:00
2025-04-15T18:58:00+03:00
политика
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ирина гехт
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Ненецкого АО Ирины Гехт, освоилась ли она на новом месте. Гехт в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ сообщила главе государства о вводе новых домов для переселения граждан из аварийного жилья. "Ирина Альфредовна, вы уже освоились на этом месте? Как там себя ощущаете?" - спросил Путин. Гехт ответила, что она уже освоилась на новом месте, поначалу было холодно, но "весна наступает". Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО.
https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html
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политика, россия, ирина гехт, владимир путин, ненецкий автономный округ
Политика, Россия, Ирина Гехт, Владимир Путин, Ненецкий автономный округ
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте
Путин поинтересовался у врио главы НАО Гехт, освоилась ли она на новом месте