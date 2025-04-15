Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/putin-2011436048.html
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте - РИА Новости, 15.04.2025
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте
Президент России Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Ненецкого АО Ирины Гехт, освоилась ли она на новом месте. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:58:00+03:00
2025-04-15T18:58:00+03:00
политика
россия
ирина гехт
владимир путин
ненецкий автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005889549_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_65829e2ab7f8d672c5ed538908ba9900.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Ненецкого АО Ирины Гехт, освоилась ли она на новом месте. Гехт в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ сообщила главе государства о вводе новых домов для переселения граждан из аварийного жилья. "Ирина Альфредовна, вы уже освоились на этом месте? Как там себя ощущаете?" - спросил Путин. Гехт ответила, что она уже освоилась на новом месте, поначалу было холодно, но "весна наступает". Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО.
https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html
https://ria.ru/20250415/adaptatsiya-2011425806.html
россия
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005889549_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_65cc28f2f48a1ec7388b56f31185ff2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, ирина гехт, владимир путин, ненецкий автономный округ
Политика, Россия, Ирина Гехт, Владимир Путин, Ненецкий автономный округ
Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте

Путин поинтересовался у врио главы НАО Гехт, освоилась ли она на новом месте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИрина Гехт
Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Ирина Гехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Ненецкого АО Ирины Гехт, освоилась ли она на новом месте.
Гехт в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ сообщила главе государства о вводе новых домов для переселения граждан из аварийного жилья.
Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии
Вчера, 18:42
"Ирина Альфредовна, вы уже освоились на этом месте? Как там себя ощущаете?" - спросил Путин.
Гехт ответила, что она уже освоилась на новом месте, поначалу было холодно, но "весна наступает".
Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Путин обсудит с коллегами вопрос адаптации людей, переезжающих в Россию
Вчера, 18:13
 
ПолитикаРоссияИрина ГехтВладимир ПутинНенецкий автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала