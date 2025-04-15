https://ria.ru/20250415/putin-2011436048.html

Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте

Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте - РИА Новости, 15.04.2025

Путин поинтересовался у врио главы НАО, освоилась ли она на новом месте

Президент России Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Ненецкого АО Ирины Гехт, освоилась ли она на новом месте. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:58:00+03:00

2025-04-15T18:58:00+03:00

2025-04-15T18:58:00+03:00

политика

россия

ирина гехт

владимир путин

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Ненецкого АО Ирины Гехт, освоилась ли она на новом месте. Гехт в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ сообщила главе государства о вводе новых домов для переселения граждан из аварийного жилья. "Ирина Альфредовна, вы уже освоились на этом месте? Как там себя ощущаете?" - спросил Путин. Гехт ответила, что она уже освоилась на новом месте, поначалу было холодно, но "весна наступает". Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО.

https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html

https://ria.ru/20250415/adaptatsiya-2011425806.html

россия

ненецкий автономный округ

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политика, россия, ирина гехт, владимир путин, ненецкий автономный округ