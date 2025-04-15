https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html
Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии
Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии - РИА Новости, 15.04.2025
Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета пообщался на немецком с переехавшим из Германии в поселок Доброград Владимирской... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:42:00+03:00
2025-04-15T18:42:00+03:00
2025-04-15T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета пообщался на немецком с переехавшим из Германии в поселок Доброград Владимирской области Максимом Житниковым, который попросил главу российского государства помочь с получением российского гражданства. Житель поселка обратился к президенту по-немецки. Путин подтвердил, что понимает, о чем идет речь, и без перевода. Президент пообещал ему решить вопрос. "Я бы хотел получить гражданство", - сказал он. "Давайте сделаем", - ответил Путин. Его собеседник рассказал, что у него есть "проблемы с бумагам". "Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское. Если можно", - добавил он. "Хорошо. Мы останемся на связи и решим эту проблему", - отреагировал глава государства. Путин также поинтересовался, где именно в Германии жил мужчина, тот рассказал, что из приехал Эссена - Северный Рейн-Вестфалия. "Промышленный район, хороший, большой", - отреагировал президент. "Раньше — был, сейчас — нет", - сказал на это мужчина. В ответ на вопрос президента России о том, что произошло, житель Доброграда сказал, что "они всё разрушают". Путин рассмеялся и пожелал мужчине всего хорошего.
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Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область
Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область
2025-04-15T18:42
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Россия, Германия, Владимирская область, Владимир Путин
Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии
Путин по-немецки поговорил с гражданином Германии, переехавшим под Владимир
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета пообщался на немецком с переехавшим из Германии в поселок Доброград Владимирской области Максимом Житниковым, который попросил главу российского государства помочь с получением российского гражданства.
Житель поселка обратился к президенту по-немецки. Путин
подтвердил, что понимает, о чем идет речь, и без перевода. Президент пообещал ему решить вопрос.
"Я бы хотел получить гражданство", - сказал он.
"Давайте сделаем", - ответил Путин.
Его собеседник рассказал, что у него есть "проблемы с бумагам". "Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское. Если можно", - добавил он.
"Хорошо. Мы останемся на связи и решим эту проблему", - отреагировал глава государства.
Путин также поинтересовался, где именно в Германии
жил мужчина, тот рассказал, что из приехал Эссена - Северный Рейн-Вестфалия
.
"Промышленный район, хороший, большой", - отреагировал президент.
"Раньше — был, сейчас — нет", - сказал на это мужчина.
В ответ на вопрос президента России
о том, что произошло, житель Доброграда сказал, что "они всё разрушают". Путин рассмеялся и пожелал мужчине всего хорошего.