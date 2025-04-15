https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html

Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии

Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии - РИА Новости, 15.04.2025

Путин поговорил по-немецки с мужчиной, переехавшим из Германии

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета пообщался на немецком с переехавшим из Германии в поселок Доброград Владимирской... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:42:00+03:00

2025-04-15T18:42:00+03:00

2025-04-15T19:12:00+03:00

россия

германия

владимирская область

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета пообщался на немецком с переехавшим из Германии в поселок Доброград Владимирской области Максимом Житниковым, который попросил главу российского государства помочь с получением российского гражданства. Житель поселка обратился к президенту по-немецки. Путин подтвердил, что понимает, о чем идет речь, и без перевода. Президент пообещал ему решить вопрос. "Я бы хотел получить гражданство", - сказал он. "Давайте сделаем", - ответил Путин. Его собеседник рассказал, что у него есть "проблемы с бумагам". "Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское. Если можно", - добавил он. "Хорошо. Мы останемся на связи и решим эту проблему", - отреагировал глава государства. Путин также поинтересовался, где именно в Германии жил мужчина, тот рассказал, что из приехал Эссена - Северный Рейн-Вестфалия. "Промышленный район, хороший, большой", - отреагировал президент. "Раньше — был, сейчас — нет", - сказал на это мужчина. В ответ на вопрос президента России о том, что произошло, житель Доброграда сказал, что "они всё разрушают". Путин рассмеялся и пожелал мужчине всего хорошего.

https://ria.ru/20250415/adaptatsiya-2011425806.html

https://ria.ru/20250415/putin-2011424075.html

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Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область 2025-04-15T18:42 true PT0M45S

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россия, германия, владимирская область, владимир путин