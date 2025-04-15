https://ria.ru/20250415/putin-2011415898.html
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах - РИА Новости, 15.04.2025
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:56:00+03:00
2025-04-15T17:56:00+03:00
2025-04-15T18:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ.
https://ria.ru/20250415/putin-2011414229.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
Путин: работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах идет активно