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Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах - РИА Новости, 15.04.2025
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17:56 15.04.2025 (обновлено: 18:03 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/putin-2011415898.html
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах - РИА Новости, 15.04.2025
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах
Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:56:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ.
https://ria.ru/20250415/putin-2011414229.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

Путин: работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах идет активно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов
Вчера, 17:52
 
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