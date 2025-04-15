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Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов
Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов - РИА Новости, 15.04.2025
Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов
Нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:52:00+03:00
2025-04-15T17:52:00+03:00
2025-04-15T18:00:00+03:00
россия
общество
жилье
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране 950 тысяч, более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги. Разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт", - сказал Путин на расширенном заседании Госсовета.
https://realty.ria.ru/20250415/putin-2011417146.html
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россия, общество, жилье, владимир путин
Россия, Общество, Жилье, Владимир Путин
Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов
Путин призвал создать четкие стандарты капремонта многоквартирных домов в России