https://ria.ru/20250415/putin-2011414229.html

Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов

Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов - РИА Новости, 15.04.2025

Путин призвал выработать стандарты капремонта многоквартирных домов

Нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:52:00+03:00

2025-04-15T17:52:00+03:00

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россия

общество

жилье

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране 950 тысяч, более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги. Разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт", - сказал Путин на расширенном заседании Госсовета.

https://realty.ria.ru/20250415/putin-2011417146.html

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2025

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россия, общество, жилье, владимир путин