https://ria.ru/20250415/putin-2011413879.html

Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию

Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию - РИА Новости, 15.04.2025

Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки и пообещал упростить... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:51:00+03:00

2025-04-15T17:51:00+03:00

2025-04-15T19:08:00+03:00

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

жилье

россия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки и пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию. "Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием", — подчеркнул он. Другие тезисы российского лидера:"На сегодняшний день в нормативном состоянии находятся более половины региональных дорог и 85 процентов дорожной сети в 105 городских агломерациях. Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать. И решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно"."Последние годы строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи".

https://realty.ria.ru/20250415/ipoteka-2011194629.html

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Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область 2025-04-15T17:51 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), жилье, россия