Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки и пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию.
"Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием", — подчеркнул он.
Другие тезисы российского лидера:
- ипотечное кредитование сжимается;
- необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо;
- ИЖС — важнейшее направление, которое востребовано у россиян;
- объем аварийного фонда может расти быстрее, чем раньше, так как исчерпывается ресурс советских домов;
- у некоторых российских застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости рынка: ЦБ и правительству нужно принимать меры;
- работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно;
- Путин поручил исключить в регионах бюрократические требования в сфере строительства жилья;
- дороги в российском климате постоянно требуют ремонта, темпы по восстановлению дорожного полотна нельзя снижать;
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"На сегодняшний день в нормативном состоянии находятся более половины региональных дорог и 85 процентов дорожной сети в 105 городских агломерациях. Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать. И решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно".
- более двух тысяч проектов по строительству жилья реализуется с переносом сроков;
- нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов;
- президент призвал наращивать сегмент ИЖС;
- поддержка опорных населенных пунктов должна способствовать развитию инфраструктуры в регионах;
- все направления нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отвечают интересам россиян;
- до 2030 года ликвидируют не менее 6,2 миллиона квадратных метров непригодных для проживания зданий;
- широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребует не менее 4,5 триллиона рублей;
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"Последние годы строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи".
- Путин поручил прояснить, как мастер-планы будут соотноситься с планами комплексного развития территорий, чтобы избежать дублирования;
- 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас;
- президент поручил главе ДНР Денису Пушилину вовремя делать ремонт объектов в регионе и держать их в нормальном состоянии;
- есть риски торможения жилищного строительства на фоне текущей конъюнктуры.