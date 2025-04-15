Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 15.04.2025 (обновлено: 19:08 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/putin-2011413879.html
Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию
Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию - РИА Новости, 15.04.2025
Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию
Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки и пообещал упростить... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:51:00+03:00
2025-04-15T19:08:00+03:00
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
жилье
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6247a929ba635bf14cb995064679afb5.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки и пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию. "Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием", — подчеркнул он. Другие тезисы российского лидера:&quot;На сегодняшний день в нормативном состоянии находятся более половины региональных дорог и 85 процентов дорожной сети в 105 городских агломерациях. Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать. И решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно&quot;.&quot;Последние годы строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи&quot;.
https://realty.ria.ru/20250415/ipoteka-2011194629.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область
Владимир Путин пообщался на немецком с гражданином Германии, переехавшим во Владимирскую область
2025-04-15T17:51
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f4da3c4e91bd346801aebec16a19ff42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), жилье, россия
Экономика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Жилье, Россия
Путин пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию

Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки и пообещал упростить адаптацию людей, собирающихся переехать в Россию.
"Специально задал вопрос, чтобы с коллегами потом посоветоваться, как организовать эту работу для тех, кто действительно выбирает своим постоянным местом жительства Россию. Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием", — подчеркнул он.
Другие тезисы российского лидера:
  • ипотечное кредитование сжимается;
  • необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо;
  • ИЖС — важнейшее направление, которое востребовано у россиян;
  • объем аварийного фонда может расти быстрее, чем раньше, так как исчерпывается ресурс советских домов;
  • у некоторых российских застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости рынка: ЦБ и правительству нужно принимать меры;
  • работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно;
  • Путин поручил исключить в регионах бюрократические требования в сфере строительства жилья;
  • дороги в российском климате постоянно требуют ремонта, темпы по восстановлению дорожного полотна нельзя снижать;
«

"На сегодняшний день в нормативном состоянии находятся более половины региональных дорог и 85 процентов дорожной сети в 105 городских агломерациях. Очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы нельзя снижать. И решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • более двух тысяч проектов по строительству жилья реализуется с переносом сроков;
  • нужны четкие стандарты капитального ремонта многоквартирных домов;
  • президент призвал наращивать сегмент ИЖС;
  • поддержка опорных населенных пунктов должна способствовать развитию инфраструктуры в регионах;
  • все направления нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отвечают интересам россиян;
  • до 2030 года ликвидируют не менее 6,2 миллиона квадратных метров непригодных для проживания зданий;
  • широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребует не менее 4,5 триллиона рублей;
«

"Последние годы строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Путин поручил прояснить, как мастер-планы будут соотноситься с планами комплексного развития территорий, чтобы избежать дублирования;
  • 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас;
  • президент поручил главе ДНР Денису Пушилину вовремя делать ремонт объектов в регионе и держать их в нормальном состоянии;
  • есть риски торможения жилищного строительства на фоне текущей конъюнктуры.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году
Вчера, 03:00
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала