https://ria.ru/20250415/putin-2011412333.html

Путин рассказал об обеспечении социально-экономического каркаса России

Путин рассказал об обеспечении социально-экономического каркаса России - РИА Новости, 15.04.2025

Путин рассказал об обеспечении социально-экономического каркаса России

Президент России Владимир Путин заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:45:00+03:00

2025-04-15T17:45:00+03:00

2025-04-15T17:53:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас РФ."Такие опорные (населенные - ред.) пункты, а всего их 2160, вместе с крупнейшими мегаполисами призванные укрепить экономический и инфраструктурный каркас России, тем самым обеспечить более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.Он добавил, что развитие опорных населённых пунктов будет идти в том числе на основе мастер-планов, в них должно быть отражено, каким будет конкретный город, районный центр или село через 6-12 лет.

https://ria.ru/20250415/putin-2011414229.html

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россия, экономика, владимир путин, общество