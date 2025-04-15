https://ria.ru/20250415/proverka-2011302440.html
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте - РИА Новости, 15.04.2025
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте
Прокуратура начала проверку в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остались два горняка, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:56:00+03:00
2025-04-15T09:56:00+03:00
2025-04-15T09:56:00+03:00
происшествия
ростовская область
белокалитвинский район
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15043/22/150432209_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_16186b9ac685d88514c9b8441c1e6914.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остались два горняка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Организована проверка в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 человек, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра, горные спасатели приступили к работам. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехали первый заместитель прокурора области и Белокалитвинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html
https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html
ростовская область
белокалитвинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15043/22/150432209_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_8ff8e2b86f25bd372300192236a44141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, юрий слюсарь
Происшествия, Ростовская область, Белокалитвинский район, Юрий Слюсарь
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на шахте "Садкинская"