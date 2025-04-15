https://ria.ru/20250415/proverka-2011302440.html

Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте

Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте - РИА Новости, 15.04.2025

Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остались два горняка, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:56:00+03:00

2025-04-15T09:56:00+03:00

2025-04-15T09:56:00+03:00

происшествия

ростовская область

белокалитвинский район

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остались два горняка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Организована проверка в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 человек, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра, горные спасатели приступили к работам. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехали первый заместитель прокурора области и Белокалитвинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html

https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html

ростовская область

белокалитвинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, юрий слюсарь