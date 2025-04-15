Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/proverka-2011302440.html
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте - РИА Новости, 15.04.2025
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте
Прокуратура начала проверку в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остались два горняка, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:56:00+03:00
2025-04-15T09:56:00+03:00
происшествия
ростовская область
белокалитвинский район
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15043/22/150432209_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_16186b9ac685d88514c9b8441c1e6914.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остались два горняка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Организована проверка в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 человек, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра, горные спасатели приступили к работам. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехали первый заместитель прокурора области и Белокалитвинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html
https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html
ростовская область
белокалитвинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15043/22/150432209_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_8ff8e2b86f25bd372300192236a44141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, юрий слюсарь
Происшествия, Ростовская область, Белокалитвинский район, Юрий Слюсарь
Прокуратура начала проверку после обрушения породы на ростовской шахте

Прокуратура начала проверку после обрушения породы на шахте "Садкинская"

© РИА Новости / Питалев ИльяШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Питалев Илья
Шахта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, где под завалом остались два горняка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Организована проверка в связи с обрушением породы на шахте "Садкинская", - говорится в сообщении.
Автомобиль МЧС в Североуральске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
3 апреля, 06:13
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились около 75 человек, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтёра, горные спасатели приступили к работам.
Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехали первый заместитель прокурора области и Белокалитвинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Автомобиль МЧС в Североуральске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
3 апреля, 06:13
 
ПроисшествияРостовская областьБелокалитвинский районЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала