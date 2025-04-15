https://ria.ru/20250415/promtransbank-2011285435.html

Вкладчики "ПромТрансБанка" начнут получать возмещение не позднее 29 апреля

Вкладчики "ПромТрансБанка" начнут получать возмещение не позднее 29 апреля - РИА Новости, 15.04.2025

Вкладчики "ПромТрансБанка" начнут получать возмещение не позднее 29 апреля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "ПромТрансБанка" не позднее 29 апреля 2025 года, агентство предварительно оценивает... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:36:00+03:00

2025-04-15T07:36:00+03:00

2025-04-15T07:36:00+03:00

экономика

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "ПромТрансБанка" не позднее 29 апреля 2025 года, агентство предварительно оценивает страховые выплаты вкладчикам в 5,64 миллиарда рублей, сообщает АСВ. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк". "Агентство планирует начать выплаты не позднее 29 апреля 2025 года... По данным отчетности банка на 1 марта 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 5,64 млрд рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля 2025 года. На сайте ЦБ указывается, что "ПромТрансБанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

https://realty.ria.ru/20250414/sud-2011133974.html

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экономика, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)